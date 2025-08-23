Azərbaycandan dəniz nəqliyyatı ilə yük ixracı 2,4 dəfə artıb

Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanda dəniz nəqliyyatı ilə 1 milyard 326 milyon 456,67 min ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 370 min 826,23 ton yük daşınıb.
“Report” Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünə nisbətən müvafiq olaraq 3,7 % və 18,5 % azdır.
Hesabat dövründə dəniz nəqliyyatı ilə 64 milyon 10,36 min ABŞ dolları (illik müqayisədə 5,1 % az) dəyərində 111 min 974,53 ton (2,4 dəfə çox) yük ixrac olunub. İdxal olunan yüklərin həcmi isə 1 milyon 258 min 851,71 ton (23,1 % az), dəyəri 1 milyard 262 milyon 446,31 min ABŞ dolları (3,6 % az) təşkil edib.