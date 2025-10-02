İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Azərbaycanda tikintiyə və istismara icazə üzrə əsas prioritetlər açıqlanıb

    İnfrastruktur
    • 02 oktyabr, 2025
    • 11:23
    Azərbaycanda tikintiyə və istismara icazə üzrə əsas prioritetlər açıqlanıb

    Azərbaycanda tikintiyə və istismara icazə mexanizmlərinin optimallaşdırılması əsas prioritetlərdəndir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident Administrasiyasının İqtisadi siyasət və sənaye məsələləri şöbəsinin sektor müdiri Vüsal Şixəliyev İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) təşkilatçılığı ilə "Tikintiyə və istismara icazələrin alınması üçün tələb olunan vaxt və xərclərlə bağlı mövcud vəziyyət və onların optimallaşdırılması ilə bağlı imkanlar" adlı tədbirdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu sahədə həm qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, həm də elektron sistemlərin yaradılması istiqamətində mühüm işlər görülüb: "Dövlət-biznes dialoqu formatında özəl sektorun fəal iştirakı ilə keçirilən ictimai dinləmələr mövcud imkanların tətbiqi, qanunvericiliyin icrası və inzibati tənzimləmə prosesində ortaya çıxan məsələlərin həlli baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir".

    V. Şixəliyev əlavə edib ki, tikintiyə və istismara icazə proseslərində mərhələlərin sayı, onların icra müddətləri və xərclərin şəffaflaşdırılması əsas prioritetlərdəndir: "Biznes nümayəndələrinin təqdim etdiyi arayış və təhlillər əsasında müvafiq arqumentlər hazırlana bilər. Xərclərin şəffaflığı, əlçatanlığın artırılması və optimallaşdırılması isə qarşıda duran əsas çağırışlardandır".

    KOBİA Vüsal Şıxəliyev tikinti istismar Prezident Administrasiyası

    Son xəbərlər

    12:52

    Məmməd Musayev: "Sahibkarlar tikinti icazələrinin verilmə prosedurlarının sadələşdirilməsini gözləyirlər"

    İnfrastruktur
    12:51
    Foto

    Xankəndidə III MDB Oyunlarının kamandan oxatma yarışlarına start verilib

    İdman
    12:51

    Aİ lideri İlham Əliyev və Nikol Paşinyanı tarixi sülhə görə təbrik edib

    Xarici siyasət
    12:50

    Qubada göbələkdən zəhərlənən ailənin son durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:44
    Video

    Albaniyanın Baş naziri Makronla zarafatlaşıb: Siz Azərbaycan və Albaniyanı da təbrik etməlisiniz

    Xarici siyasət
    12:41

    Fransa DİN etirazları müşahidə etməyə 76 min polis əməkdaşını cəlb edəcək

    Digər ölkələr
    12:38

    AÜF rəsmisi: "Üzgüçülərimizdən gələcəkdə bundan da yüksək nəticələr gözləyə bilərik"

    Fərdi
    12:35
    Foto

    İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edir

    Xarici siyasət
    12:34

    "Kəpəz"in baş məşqçisinin köməkçiləri bəlli olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti