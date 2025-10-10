Azərbaycanda dövlət su kadastrı və elektron su xəritəsi təqdim edilib
- 10 oktyabr, 2025
- 17:42
Azərbaycanda dövlət su kadastrı və elektron su xəritəsinin təqdimatı keçirilib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi (ADSEA) yanında Suların İstifadəsinə və Mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidmətindən (SİMDNX) məlumat verilib.
Bildirilib ki, təqdimat bu gün Dövlət Xidmətində bu ilin doqquz ayı ərzində görülmüş işlərin yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş keçirilən iclasda baş tutub.
İclasda ADSEA-nın sədri Zaur Mikayılov, Agentliyin və Xidmətin struktur bölmələrinin rəhbərləri iştirak ediblər.
Z. Mikayılov ölkə rəhbərliyinin su ehtiyatlarının idarə olunması, suların səmərəli istifadəsi və mühafizəsi sahəsinə göstərdiyi diqqət və qayğını xüsusi vurğulayıb. O qeyd edib ki, su ehtiyatlarının dayanıqlı idarə olunması istiqamətində görülən məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində mühüm irəliləyişlər əldə olunub.
Z. Mikayılov bildirib ki, qarşıya qoyulan tapşırıqların vaxtında və keyfiyyətlə icrası üçün sistemli və ardıcıl fəaliyyət davam etdiriləcək. Agentlik sədri su ehtiyatlarının idarə olunması prosesində müasir idarəetmə yanaşmalarının tətbiqinin önəmini qeyd edərək, bu istiqamətdə SİMDNX-nin kollektivinin səmərəli fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib və onlara təşəkkürünü ifadə edib.
Daha sonra SİMDNX-nın rəisi Rafiq Aslanov qeyd edib ki, qısa müddət ərzində xidmət tərəfindən müəyyən edilmiş prioritet istiqamətlər üzrə mühüm nəticələr əldə olunub, ölkə ərazisində su ehtiyatlarının qanunsuz istifadəsinin qarşısının alınması, su obyektlərinin mühafizəsi və monitorinq sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilib.
Xidmət rəisi əlavə edib ki, yeraltı və yerüstü su kadastrının formalaşdırılması üzrə işlər intensiv şəkildə davam etdirilir və xidmətin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi bu tədbirlərin effektivliyini daha da artırır.
Tədbir çərçivəsində xidmətin şöbə müdirləri tərəfindən təqdimatlar nümayiş olunub, görülmüş işlər, əldə olunmuş nəticələr və qarşıda duran hədəflər barədə ətraflı məlumat verilib.
İclasın sonunda iştirakçılar tərəfindən bir sıra təkliflər səsləndirilib, müzakirələr aparılıb, növbəti dövr üçün prioritet fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşdirilib.