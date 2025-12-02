İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycanda dənizçilər üçün xüsusi hazırlıq proqramına yeni səriştə əlavə olunub

    İnfrastruktur
    • 02 dekabr, 2025
    • 12:42
    Azərbaycanda dənizçilər üçün xüsusi hazırlıq proqramına yeni səriştə əlavə olunub

    Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının (BDT) Dəniz Təhlükəsizliyi Komitəsinin müvafiq qətnaməsinə, eləcə də "Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair" Beynəlxalq Konvensiyaya uyğun olaraq mühüm yenilik həyata keçirilib.

    "Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Yeniliyə əsasən, Beynəlxalq Məcəllənin A-VI/1-4 Cədvəlinə (şəxsi təhlükəsizlik və ictimai məsuliyyət) yeni səriştə –

    "Zorakılıq və qısnama hallarının, o cümlədən cinsi qısnama, bulinq və cinsi zorakılıq hallarının qarşısının alınmasına və onlara cavab tədbirlərinin görülməsinə töhfə vermək" əlavə olunub.

    Bu yeniliklə əlaqədar "Bütün dənizçilər üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat" xüsusi hazırlıq kursunun nümunəvi tədris planına dəyişiklik edilib. Plana yeni səriştənin tədrisi üçün 6 saat daxil edilib. Yenilənmiş proqramın ümumi müddəti 80 saat təşkil edir və dekabrın 1-dən tətbiq olunmağa başlanılıb.

    Sözügedən yenilik dənizçilərin təhlükəsiz və etibarlı əmək şəraitinin təmin edilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Eyni zamanda Azərbaycan dənizçilərinin həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq sularda maneəsiz, fasiləsiz və standartlara uyğun fəaliyyət göstərməsinə şərait yaradır.

    Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi

    Son xəbərlər

    12:48

    Azərbaycan güləşçisi: "Vladiqafqazdakı turnirdə heç bir rəqibimə şans vermədim"

    Fərdi
    12:42

    Azərbaycanda dənizçilər üçün xüsusi hazırlıq proqramına yeni səriştə əlavə olunub

    İnfrastruktur
    12:39
    Foto

    Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqının 120 illik yubileyi qeyd olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    12:36
    Foto

    FHN şimal zonasında mülki müdafiənin təşkili ilə bağlı müşavirələr keçirib

    Hadisə
    12:33

    İstanbul derbisində "Qalatasaray"ın futbolçusunun üzünə alışqan atan azarkeş saxlanılıb

    Futbol
    12:26

    Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:26

    Azərbaycanda 5 müəssisənin səhmləri təkrar pul hərracına çıxarılacaq

    Biznes
    12:25

    "Samsung" Azərbaycanın mobil cihaz bazarındakı payının 27 %-ni itirib

    İKT
    12:24

    Gürcüstan DİN: Etirazlarda sağlamlığa zərərli maddələrdən istifadə olunmayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti