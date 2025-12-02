Azərbaycanda dənizçilər üçün xüsusi hazırlıq proqramına yeni səriştə əlavə olunub
02 dekabr, 2025
- 12:42
Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının (BDT) Dəniz Təhlükəsizliyi Komitəsinin müvafiq qətnaməsinə, eləcə də "Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair" Beynəlxalq Konvensiyaya uyğun olaraq mühüm yenilik həyata keçirilib.
"Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinə istinadən xəbər verir.
Yeniliyə əsasən, Beynəlxalq Məcəllənin A-VI/1-4 Cədvəlinə (şəxsi təhlükəsizlik və ictimai məsuliyyət) yeni səriştə –
"Zorakılıq və qısnama hallarının, o cümlədən cinsi qısnama, bulinq və cinsi zorakılıq hallarının qarşısının alınmasına və onlara cavab tədbirlərinin görülməsinə töhfə vermək" əlavə olunub.
Bu yeniliklə əlaqədar "Bütün dənizçilər üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat" xüsusi hazırlıq kursunun nümunəvi tədris planına dəyişiklik edilib. Plana yeni səriştənin tədrisi üçün 6 saat daxil edilib. Yenilənmiş proqramın ümumi müddəti 80 saat təşkil edir və dekabrın 1-dən tətbiq olunmağa başlanılıb.
Sözügedən yenilik dənizçilərin təhlükəsiz və etibarlı əmək şəraitinin təmin edilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Eyni zamanda Azərbaycan dənizçilərinin həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq sularda maneəsiz, fasiləsiz və standartlara uyğun fəaliyyət göstərməsinə şərait yaradır.