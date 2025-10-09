İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Azərbaycanda 4 şəhərlərarası marşrut üzrə keçirilmiş müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşib

    İnfrastruktur
    • 09 oktyabr, 2025
    • 15:28
    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) 4 şəhərlərarası marşrut üzrə keçirilmiş müsabiqələrin qaliblərini müəyyən edib.

    "Report" agentliyə istinadən xəbər verir ki, Bakı - Gəncə marşrutu üzrə "Uğurlu yol" MMC, Bakı - Qəbələ marşrutu üzrə fiziki şəxs Bəkirov Səxavət Elməddin oğlu, Sumqayıt - Beyləqan marşrutu üzrə fiziki şəxs Talıbov Əliqurban Miri oğlu, Gəncə - Şəmkir marşrutu üzrə isə "Nur-55" MMC qalib elan olunublar.

    Marşrut xətləri müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq mərhələli qaydada müsabiqəyə təqdim edilir. Məqsəd sərnişindaşıma sahəsində göstərilən xidmətin keyfiyyəti, təhlükəsizliyi və rahatlığının artırılması, həmçinin marşrutların təhkim edilməsində şəffaflığın təmin olunmasıdır.

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi müsabiqə

