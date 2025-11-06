İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    "Azərbaycan Dəmir Yolları" 10 ayda 300-dən çox blok-qatar qəbul edib

    İnfrastruktur
    06 noyabr, 2025
    • 16:16
    Azərbaycan Dəmir Yolları 10 ayda 300-dən çox blok-qatar qəbul edib

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) bu ilin 10 ayı ərzində 317 blok-qatar, o cümlədən 119 tranzit qatar qəbul edib.

    Bu barədə "Report" səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata əsasən, bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 32 %-lik artım deməkdir.

    Qeyd olunan dövrdə ümumilikdə 112 min 608 TEU konteyner yük daşınıb ki, bu da 2024-cü ilin analoji dövrünün göstəricisindən (95 min 483 TEU) təxminən 18 % çoxdur.

