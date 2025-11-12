İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    ASCO gəmiləri ilə maye və quru yük daşımaları 17 % artıb

    İnfrastruktur
    • 12 noyabr, 2025
    • 15:10
    ASCO gəmiləri ilə maye və quru yük daşımaları 17 % artıb

    "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin (ASCO) tanker və universal quru yük gəmiləri ilə bu ilin yanvar–oktyabr aylarında ümumilikdə 4 milyon 838 min 499 ton yük daşınıb.

    "Report" ASCO-ya istinadən xəbər verir ki, daşımaların 3 milyon 714 min 677 tonu tanker gəmiləri, 1 milyon 123 min 822 tonu isə universal quru yük gəmiləri ilə həyata keçirilib.

    Ötən ilin eyni dövründə bu göstəricilər müvafiq olaraq 3 milyon 410 min 939 ton və 724 min 627 ton təşkil etmişdi. Beləliklə, maye yük daşımalarında 8,9 %, quru yük daşımalarında isə 55,1 % artım qeydə alınıb.

    Ümumilikdə, ASCO-nun maye və quru yük daşımalarının həcmi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təxminən 17 % artıb.

    “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC gəmi yükdaşıma
    ASCO sees 17% growth in liquid, dry cargo transportation via its vessels

