ASCO gəmiləri ilə maye və quru yük daşımaları 17 % artıb
İnfrastruktur
- 12 noyabr, 2025
- 15:10
"Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin (ASCO) tanker və universal quru yük gəmiləri ilə bu ilin yanvar–oktyabr aylarında ümumilikdə 4 milyon 838 min 499 ton yük daşınıb.
"Report" ASCO-ya istinadən xəbər verir ki, daşımaların 3 milyon 714 min 677 tonu tanker gəmiləri, 1 milyon 123 min 822 tonu isə universal quru yük gəmiləri ilə həyata keçirilib.
Ötən ilin eyni dövründə bu göstəricilər müvafiq olaraq 3 milyon 410 min 939 ton və 724 min 627 ton təşkil etmişdi. Beləliklə, maye yük daşımalarında 8,9 %, quru yük daşımalarında isə 55,1 % artım qeydə alınıb.
Ümumilikdə, ASCO-nun maye və quru yük daşımalarının həcmi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təxminən 17 % artıb.
Son xəbərlər
16:16
Putin Tokayevin səfər dəvətini qəbul edibRegion
16:16
Niderlandlı baş məşqçi "Ayaks"a qayıtmaqdan imtina edibFutbol
16:03
Foto
Zığ-Hövsan kanalizasiya kollektoru tikilirİnfrastruktur
16:00
"Bavariya" qapıçısı ilə müqavilə müddətinin uzadılmasına çalışırFutbol
15:59
Rəy
İranda su qıtlığı: ölkəni bürüyən Urmiya faciəsi, Tehranın köçürülmə riski - ŞƏRHAnalitika
15:58
Foto
Göyçayda "Nar Festivalı" çərçivəsində "Aqrar Biznes Festivalı" keçirilibASK
15:58
Ərdoğan: Türkiyə ilə yanaşı, Azərbaycan və Gürcüstanın da bütün imkanları səfərbər edilibDigər
15:56
Foto
"Yelo Bank" Xocavənddə yaşayan şəhid ailələrinə Zəfər sovqatı təqdim edibMaliyyə
15:48