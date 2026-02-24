ADSEA: Azərbaycanda su istifadəçilərinin yarısı Bakı və Abşeronda yaşayır
Azərbaycanda su istifadəçilərinin 4,5 milyondan çoxu Bakı və Abşeron yarımadasında yaşayır və bu səbəbdən burada su infrastrukturunun yenilənməsi prioritet istiqamət kimi müəyyən edilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) Strategiya, beynəlxalq əməkdaşlıq və elm şöbəsinin rəisi Riad Axundzadə "Su təhlükəsizliyi Azərbaycanda: Tənzimləmə, risklər və biznesin məsuliyyətli hərəkətləri" mövzusunda keçirilən dəyirmi masada bildirib.
R. Axundzadənin sözlərinə görə, ölkə əhalisinin təxminən 10 milyon nəfərindən böyük hissəsi məhz paytaxt və ətraf ərazilərin payına düşür.
"Bu isə içməli su, kanalizasiya və tullantı su şəbəkələrinin yüklənməsini artırır. 2024-cü ilin yanvarında Prezident tərəfindən Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi üçün yeni dövlət proqramı təsdiqlənib. Proqram Bakı və Abşeron yarımadasında içməli su, kanalizasiya və tullantı su şəbəkələrinin bərpası və yenilənməsini nəzərdə tutur. Proqramın məqsədi paytaxt və ətraf ərazilərdə su xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılması və uzunmüddətli dayanıqlı idarəetmənin təmin edilməsidir", - deyə R. Axundzadə qeyd edib.