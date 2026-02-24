İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    ADSEA: Azərbaycanda su istifadəçilərinin yarısı Bakı və Abşeronda yaşayır

    İnfrastruktur
    • 24 fevral, 2026
    • 11:04
    ADSEA: Azərbaycanda su istifadəçilərinin yarısı Bakı və Abşeronda yaşayır

    Azərbaycanda su istifadəçilərinin 4,5 milyondan çoxu Bakı və Abşeron yarımadasında yaşayır və bu səbəbdən burada su infrastrukturunun yenilənməsi prioritet istiqamət kimi müəyyən edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) Strategiya, beynəlxalq əməkdaşlıq və elm şöbəsinin rəisi Riad Axundzadə "Su təhlükəsizliyi Azərbaycanda: Tənzimləmə, risklər və biznesin məsuliyyətli hərəkətləri" mövzusunda keçirilən dəyirmi masada bildirib.

    R. Axundzadənin sözlərinə görə, ölkə əhalisinin təxminən 10 milyon nəfərindən böyük hissəsi məhz paytaxt və ətraf ərazilərin payına düşür.

    "Bu isə içməli su, kanalizasiya və tullantı su şəbəkələrinin yüklənməsini artırır. 2024-cü ilin yanvarında Prezident tərəfindən Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi üçün yeni dövlət proqramı təsdiqlənib. Proqram Bakı və Abşeron yarımadasında içməli su, kanalizasiya və tullantı su şəbəkələrinin bərpası və yenilənməsini nəzərdə tutur. Proqramın məqsədi paytaxt və ətraf ərazilərdə su xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılması və uzunmüddətli dayanıqlı idarəetmənin təmin edilməsidir", - deyə R. Axundzadə qeyd edib.

    ADSEA Riad Axundzadə

    Son xəbərlər

    11:18

    Stolüstü tennis üzrə "Baku Open" turniri keçiriləcək

    Fərdi
    11:18

    90 xarici ölkə vətəndaşına amnistiya aktı tətbiq edilib

    Hadisə
    11:17

    Azərbaycan QHT-ləri səfir Fergus Auldu baş verən təxribatı dayandırmağa çağırıblar

    Daxili siyasət
    11:17

    İlham Əliyev Estoniya prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:15

    Bu il Azərbaycandakı sənaye zonalarında 16 yeni müəssisə fəaliyyətə başlayacaq

    Sənaye
    11:14
    Foto

    Azərbaycanda cüdo məşqçilərinin səviyyə üzrə sertifikatlarının təqdimetmə mərasimi keçirilib

    Fərdi
    11:13

    SOCAR rəsmisi: "Neft-qaz sənayesi su ehtiyatlarından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır"

    Energetika
    11:13

    İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin Peşə Təhsil Mərkəzinin məzunlarının 70 %-i iş tapıb

    Sənaye
    11:11
    Foto

    Xankəndidə Xocalı soyqırımının qurbanları yad edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti