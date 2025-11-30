Rubensin "İsa çarmıxda" tablosu hərracda 2,3 milyon avroya satılıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İncəsənət
    • 30 noyabr, 2025
    • 22:33
    Rrəssam Piter Paul Rubensin itkin hesab edilən "İsa çarmıxda" tablosu Versal hərracında 2,3 milyon avroya satılıb.

    "Report"un RFI-ə istinadən verdiyi məlumata görə, satış "Osenat" hərrac evində baş tutub.

    Tablonun başlanğıc qiyməti 500 min avro, qiymətləndirilən dəyəri isə 1–2 milyon avro arasında olub. Alıcının adı açıqlanmayıb.

    Təxminən 1620–1625-ci illərdə çəkilmiş əsərdə qaranlıq səma fonunda xaçda İsa Məsih təsvir olunub. Arxa planda Qolqofa görünür və buludların üzərində işıqlanmış Yerusəlim mənzərəsi açılır.

    Rəssamın əsəri 2024-cü ildə Parisin VI rayonundakı Monparnas yaxınlığında yerləşən və Lüksemburq bağının yaxınlığındakı bir mənzilin satışı üçün hazırlıq işləri aparılarkən aşkarlanıb. Əsər tapıldıqdan sonra aparılan ekspertiza 105,5 x 72,5 sm ölçülü palıd lövhəyə çəkilmiş əsərin orijinal olduğunu təsdiqləyib.

