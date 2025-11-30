Картина Рубенса "Христос на кресте" продана на аукционе за €2,3 млн

Считавшаяся утерянной картина художника Питера Пауля Рубенса "Христос на кресте" была продана на аукционе в Версале за 2,3 миллиона евро.

Как сообщает Report со ссылкой на RFI, торги прошли в аукционном доме Оsenat.

Стартовая цена лота составила 500 тыс. евро при оценочной стоимости в 1–2 млн. Имя покупателя не разглашается.

На картине, написанной около 1620-1625 годов, изображен Иисус Христос на кресте на фоне темного неба. За ним виднеется Голгофа и открывается вид на залитый светом Иерусалим, над которым нависают тучи.

Произведение живописца было обнаружено в 2024 году во время подготовки к продаже одного из парижских особняков, расположенных в квартале Монпарнас VI округа Парижа недалеко от Люксембургского сада. После обнаружения картины экспертиза подтвердила, что работа, написанная на дубовой панели размером 105,5 на 72,5 см, является подлинной.