    Картина Рубенса "Христос на кресте" продана на аукционе за €2,3 млн

    Искусство
    • 30 ноября, 2025
    • 22:11
    Считавшаяся утерянной картина художника Питера Пауля Рубенса "Христос на кресте" была продана на аукционе в Версале за 2,3 миллиона евро.

    Как сообщает Report со ссылкой на RFI, торги прошли в аукционном доме Оsenat.

    Стартовая цена лота составила 500 тыс. евро при оценочной стоимости в 1–2 млн. Имя покупателя не разглашается.

    На картине, написанной около 1620-1625 годов, изображен Иисус Христос на кресте на фоне темного неба. За ним виднеется Голгофа и открывается вид на залитый светом Иерусалим, над которым нависают тучи.

    Произведение живописца было обнаружено в 2024 году во время подготовки к продаже одного из парижских особняков, расположенных в квартале Монпарнас VI округа Парижа недалеко от Люксембургского сада. После обнаружения картины экспертиза подтвердила, что работа, написанная на дубовой панели размером 105,5 на 72,5 см, является подлинной.

    аукцион картина
    Rubensin "İsa çarmıxda" tablosu hərracda 2,3 milyon avroya satılıb
    Elvis

    Лента новостей