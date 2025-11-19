İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Cəmilə Bayramova: Roza Cəlilova həm gözəl insan, həm dost, həm də yaxşı sənətkar idi

    İncəsənət
    • 19 noyabr, 2025
    • 14:31
    Cəmilə Bayramova: Roza Cəlilova həm gözəl insan, həm dost, həm də yaxşı sənətkar idi

    Roza Cəlilova həm gözəl insan, həm dost, həm də yaxşı sənətkar idi.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Xalq artisti xoreoqraf Cəmilə Bayramova mərhum R.Cəlilova ilə vida mərasimində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    "O unudulmaz bir irs qoyub gedir. Onunla çox yaxın münasibətimiz var idi. Mən onu həm insan kimi, həm dost kimi, həm də sənətkar kimi sevirdim".

    C.Bayramova Xalq artistinin sənəti ilə dünyanı gəzdiyini qeyd edib:

    "Öz sənəti və rəqsləri ilə bütün dünyada Azərbaycanı təmsil edib".

    Qeyd edək ki, R.Cəlilova bu gün səhər saatlarında 96 yaşında vəfat edib.

