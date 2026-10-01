İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Tural Nağıyev: "Kiber dayanıqlıq biznes üçün kiber təhlükəsizlikdən daha çox önəm daşıyır"

    İKT
    • 01 oktyabr, 2026
    • 16:19
    Tural Nağıyev: Kiber dayanıqlıq biznes üçün kiber təhlükəsizlikdən daha çox önəm daşıyır

    Kiber dayanıqlıq biznes üçün kiber təhlükəsizlikdən daha çox önəm daşıyır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyinə məxsus "İnformasiya Texnologiyaları və Məlumat İdarəetmə Mərkəzi" MMC-nin layihə rəhbəri Tural Nağıyev Bakıda keçirilən ADEX 2026 – 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi çərçivəsində təşkil olunmuş panel müzakirədə bildirib.

    "Nə qədər tədbir görülsə də, yeni risk, hücum və texnologiyalar formalaşacaq. Mənim layihə rəhbəri və biznes sahibi kimi məqsədim bu hücumdan sonra həmin biznesin dayanıqlığını təmin eləməkdir. Bir tərəfdən malımız, mülkümüz və fərdi məlumatlarımız bizim üçün dəyərlidir, digər tərəfdən isə öz bədənimiz haqqında olan bioloji və tibbi məlumatlar çox vacibdir. Hətta bir çox hallarda dövlət başçıları harasa gedəndə onların mühafizəsi masanı elə yığışdırır ki, orada bir tük belə qalmasın. Çünki onun genetik strukturu və kodu haqqında məlumat toplaya bilərlər", - deyə o qeyd edib.

    T.Nağıyev əlavə edib ki, xüsusən süni intellektin inkişafı ilə birlikdə artıq kiberhücumların qarşısını almaq mümkünsüz olur: "İnsan nəzarəti standartlaşdırılmağa doğru gedir. Bu kontekstdə həmin istiqamətdə həyata keçirilən akademik və laborator fəaliyyət, mövcud təcrübələrin təhlili mühüm əhəmiyyət kəsb edir".

    Turaı Nağıyev İnformasiya Texnologiyaları və Məlumat İdarəetmə Mərkəzi MMC Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi
    Tural Naghiyev: Cyber resilience more important for business than cybersecurity
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:38

    Raytheon Pentaqondan SM-6 raketlərinin tədarükünə dair 24,4 milyard dollarlıq müqavilə alıb

    Digər ölkələr
    05:13

    Tramp: İranla münaqişə Konqresə aralıq seçkilərindən əvvəl başa çata bilər

    Digər ölkələr
    04:50

    "The Times": Avropa ABŞ-nin dizel ehtiyatları ilə bağlı tələblərinə cavab barədə razılığa gələ bilməyib

    Digər ölkələr
    04:17

    "Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirir

    Digər ölkələr
    03:36

    Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayır

    Formula 1
    03:02

    Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdı

    Digər ölkələr
    02:48

    Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilər

    Digər ölkələr
    02:06

    Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:45

    Almaniyada İŞİD-çi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti