    Keniya SİMA və "mygov" həllərinin tətbiqinə maraq göstərir

    İKT
    • 17 noyabr, 2025
    • 14:28
    Keniya SİMA və "mygov" həllərinin tətbiqində maraqlıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

    "Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransında (WTDC-25) iştirak məqsədilə ölkəmizdə səfərdə olan Keniya Respublikasının informasiya, rabitə və rəqəmsal iqtisadiyyat naziri Vilyam Kaboqo Gitau ilə görüşdük. Rəqəmsallaşma, o cümlədən peyk xidmətləri sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə etdik. Qarşı tərəf SİMA və "mygov" həllərinin Keniyada tətbiqində maraqlı olduğunu bildirdi", - deyə o qeyd edib.

    Keniya Rəşad Nəbiyev
    Кения проявляет интерес к внедрению решений SIMA и mygov
    Kenya interested in implementing Azerbaijan's SIMA and mygov solutions

