Keniya SİMA və "mygov" həllərinin tətbiqinə maraq göstərir
İKT
- 17 noyabr, 2025
- 14:28
Keniya SİMA və "mygov" həllərinin tətbiqində maraqlıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.
"Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransında (WTDC-25) iştirak məqsədilə ölkəmizdə səfərdə olan Keniya Respublikasının informasiya, rabitə və rəqəmsal iqtisadiyyat naziri Vilyam Kaboqo Gitau ilə görüşdük. Rəqəmsallaşma, o cümlədən peyk xidmətləri sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə etdik. Qarşı tərəf SİMA və "mygov" həllərinin Keniyada tətbiqində maraqlı olduğunu bildirdi", - deyə o qeyd edib.
