İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    "AzInTelecom" "Baku Fintech Forum 2025" tədbirində - Fotolar

    İKT
    • 14 oktyabr, 2025
    • 10:42
    AzInTelecom Baku Fintech Forum 2025 tədbirində - Fotolar

    "AzInTelecom" MMC yerli və regional maliyyə institutlarının iştirakı ilə keçirilən "Baku Fintech Forum 2025" tədbirində iştirak edib.

    Oktyabrın 9-da Bakıda keçirilmiş forumda "AzInTelecom" interaktiv stendi ilə çıxış edib. Stenddə tədbir iştirakçılarına şirkətin rəqəmsal xidmət və məhsulları ilə bağlı məlumat verilib.

    Forum çərçivəsində "AzInTelecom"un Kommersiya departamentinin direktoru Fərrux Fərəcullayev çıxış edərək biometriya texnologiyasının maliyyə sahəsində yaratdığı üstünlüklərdən danışıb. O, SİMA Rəqəmsal Həllər Platformasına daxil olan məhsulların maliyyə sektoruna inteqrasiyasını banklar və maliyyə təşkilatları ilə uğurlu əməkdaşlığın nəticəsi kimi qiymətləndirib. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 22 bankdan 15-nin SİMA məhsullarından istifadə etdiyini vurğulayıb. Fərrux Fərəcullayev, həmçinin qeyd edib ki, fərdi sahibkarlar üçün "SİMA İmza"nın İnternet Vergi İdarəsinə inteqrasiyası tam başa çatdırılıb və hazırda sahibkarlar "6AYPULSUZ" promokodu ilə xidmətlərdən altı ay müddətinə ödənişsiz istifadə edə bilirlər.

    "Baku Fintech Forum" rəqəmsal bankçılıq və ödənişlər, maliyyə texnologiyalarında təhlükəsizliyin gələcəyi və dayanıqlı ekosistemin qurulması kimi mühüm mövzular ətrafında panel sessiyaları ilə yadda qalıb. Panel müzakirələrdə "fintex" istiqamətləri üzrə fikir mübadiləsi aparılıb. "AzInTelecom" əməkdaşları digər iştirakçılarla yeni əməkdaşlıqların qurulması və şəbəkələşmə imkanlarını müzakirə ediblər.

    "AzInTelecom" haqqında

    AZCON Holding şirkətlərindən olan "AzInTelecom" rəqəmsal dünyada keyfiyyətə üstünlük verənlərə təhlükəsiz, etibarlı və rahat adaptasiya edilən xidmətlər təqdim edir. Şirkətin xidmətləri arasında güclü və təhlükəsiz "bulud" həlləri, yeni nəsil rəqəmsal imza və identifikasiya xidmətləri, biznesin idarə edilməsində effektivlik təmin edən rəqəmsal platformalar və kibertəhlükəsizlik həlləri xüsusi yer tutur. Bu xidmətlər vasitəsilə "AzInTelecom" müştərilərinə rəqəmsal transformasiya sahəsində ən müasir texnologiyaları təqdim etməklə iş dünyasında innovasiyalara liderlik edir.

    “AzInTelecom” Baku Fintech Forum 2025 Fərrux Fərəcullayev

    Son xəbərlər

    10:49

    Məsim Məmmədov: "Laçının bərpasının I fazası başa çatıb"

    İnfrastruktur
    10:48

    Valter Bron: Hakimlərin təyin edilməsinə siyasi nəzarət olmamalıdır

    Xarici siyasət
    10:47

    ABB kənd təsərrüfatı sektoru ilə bağlı hesabat təqdim etdi

    Maliyyə
    10:46

    Bu il moped və motosiklet qəzalarında 10 nəfər ölüb

    Hadisə
    10:44

    Bu gündən şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesinə başlanılır

    Elm və təhsil
    10:43

    Nazir müavini: Azərbaycanda hər il təhsilə 5 milyard manata yaxın vəsait ayrılır

    Elm və təhsil
    10:42
    Foto

    "AzInTelecom" "Baku Fintech Forum 2025" tədbirində - Fotolar

    İKT
    10:36

    Bahar Muradova: Yeni bilik və vərdişlərlə müasir dünyanın inkişaf tempinə uyğunlaşmalıyıq

    Sosial müdafiə
    10:31

    İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 1500-ə yaxın layihə üzrə satınalma olub

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti