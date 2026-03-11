İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı 32 % artıb

    İKT
    • 11 mart, 2026
    • 11:11
    Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı 32 % artıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında dövlət qurumlarının 169 informasiya resursunda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanıb.

    "Report"un Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 32 % çoxdur.

    Təkcə fevralda isə 87 informasiya resursunda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanıb ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 24 % çoxdur.

    2025-ci ildə dövlət qurumlarının 1 264 informasiya resursunda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanıb ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 47,5 % çoxdur.

    Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti təhlükəsizlik boşluqları dövlət qurumları

    Son xəbərlər

    11:54

    Dubay aeroportunun yaxınlığına PUA düşüb, dörd nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    11:51

    "Şamaxı" portuqaliyalı futbolçu transfer edib

    Futbol
    11:51
    Foto

    Adil Kərimli Türk dünyasının teatr nümayəndələri ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    İncəsənət
    11:47

    Azərbaycanda bloklanan zərərli keçidlərin sayı 70 % azalıb

    İKT
    11:42

    Hörmüz boğazında daha bir gəmi mərmi ilə vurulub - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:41

    Azərbaycan aqrar sektorda 33 yeni modul istifadəyə verəcək

    ASK
    11:40

    Dövlət qulluqçusu olmaq istəyən 1600-dən çox namizəd imtahan verəcək

    Elm və təhsil
    11:36

    "Liverpul" "Real"ın müdafiəçisi Din Heysen üçün 70 milyon avro təklif etməyə hazırdır

    Futbol
    11:35
    Foto

    Azərbaycanda daha 8 KOB subyektinə "Startap" şəhadətnaməsi verilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti