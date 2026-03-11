Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı 32 % artıb
İKT
- 11 mart, 2026
- 11:11
Bu ilin yanvar-fevral aylarında dövlət qurumlarının 169 informasiya resursunda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanıb.
"Report"un Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 32 % çoxdur.
Təkcə fevralda isə 87 informasiya resursunda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanıb ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 24 % çoxdur.
2025-ci ildə dövlət qurumlarının 1 264 informasiya resursunda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanıb ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 47,5 % çoxdur.
