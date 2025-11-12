Azərbaycanın U-19 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsinə məğlubiyyətlə start verib
İdman
- 12 noyabr, 2025
- 19:28
Azərbaycanın 19 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində mübarizəyə start verib.
"Report" xəbər verir ki, 13-cü qrupda yer alan komanda Çexiya yığması ilə üz-üzə gəlib.
Maltanın Ta Qali şəhərindəki "Sentenari" stadionunda keçirilən matç rəqibin 6:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Yığmanın yeganə qolunu 70-ci dəqiqədə Şahismayıl Cəfərov vurub.
Qeyd edək ki, U-19 noyabrın 15-də Şimali İrlandiya, üç gün sonra Malta ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Hər iki görüş Maltanın Ta Qali şəhərində keçiriləcək.
Son xəbərlər
19:36
Ayxan Abbasov: "İslandiya ilə oyunda futbolçularıma güvənirəm"Futbol
19:34
Ukraynanın energetika naziri istefa veribDigər ölkələr
19:33
Azərbaycan millisinin futbolçusu: "İslandiya yığmasını yaxşı təhlil etmişik"Futbol
19:29
Qazaxıstan və Rusiya bir sıra hökumətlərarası sazişlər imzalayıblarRegion
19:28
Azərbaycanın U-19 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsinə məğlubiyyətlə start veribİdman
19:24
Naxçıvanda yanacaqdoldurma məntəqəsindəki yanğın söndürülüb - YENİLƏNİBHadisə
19:17
Video
Şəmkirdə yanacaqdoldurma məntəqəsində yanğın olubHadisə
19:13
Foto
Azərbaycan Dünya Bankı ilə dövlət maliyyə idarəçiliyinin rəqəmsallaşdırılması üzrə əməkdaşlığı müzakirə edibMaliyyə
19:12