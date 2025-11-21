İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Yasamalda polis əməkdaşları yanğın baş verən əraziyə cəlb edilib

    Hadisə
    • 21 noyabr, 2025
    • 21:47
    Yasamalda polis əməkdaşları yanğın baş verən əraziyə cəlb edilib

    Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Mirəli Seyidov küçəsində çoxmərtəbəli yaşayış binasında baş vermiş yanğınla əlaqədar polis əməkdaşları hadisə yerinə cəlb edilib.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən bidirilib.

    Polis əməkdaşları tərəfindən hadisə yeri mühafizə edilərək təhlükəsizlik, təxliyyə və digər zəruri tədbirlər görülüb.

    Qeyd edək ki, hadisə nəticəsində iki nəfər tüstüdən boğularaq ölüb. Ölənlərdən biri yeniyetmədir. Hadisə zamanı daha 14 nəfər tüstüdən zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya aparılıb.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən binanın elektrik şaxtasında baş vermiş yanğın tam söndürülüb.

    Mənzillər yanğından mühafizə olunub.

    Bakı yanğın Polis əməkdaşları

    Son xəbərlər

    22:32
    Foto
    Video

    Yasamalda yaşayış binasında yanğın nəticəsində ölənlərin ikisinin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB-7

    Hadisə
    22:25

    Hacıqabulda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    22:13

    İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib, Azərbaycan yarışı 10-cu sırada başa vurub

    Fərdi
    21:47
    Foto

    Yasamalda polis əməkdaşları yanğın baş verən əraziyə cəlb edilib

    Hadisə
    21:36
    Foto

    Fərid Qayıbov Qəbələdə idman federasiyalarının nümayəndələri ilə görüşüb

    Fərdi
    21:30
    Foto

    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Astarada Pəncəli Teymurovun ailəsini ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    21:06
    Foto

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Lənkəranda internat məktəbində olub

    Elm və təhsil
    20:52

    Premyer Liqa: Lider "Qarabağ" səfərdə "Sumqayıt"ı məğlub edib

    Futbol
    20:51
    Foto

    Kürdəmirdə uşaq bağçasında yanğın olub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti