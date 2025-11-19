İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Sumqayıtda ev yanıb, ər-arvad tüstüdən zəhərlənib

    Hadisə
    • 19 noyabr, 2025
    • 19:05
    Sumqayıtda ev yanıb, ər-arvad tüstüdən zəhərlənib

    Sumqayıtda yaşayış evində yanğın baş verib.

    "Report"un Sumqayıt bürosu məlumat verir ki, hadisə şəhərin 16-cı mikrorayonunda yerləşən fərdi yaşayış evlərinin birində qeydə alınıb.

    Belə ki, yanğın nəticəsində 2002-ci il təvəllüdlü Məhyəddin Mahmud oğlu Mahmudzadə və həyat yoldaşı, 2003-cü il təvəllüdlü Xumar Elçin qızı Mahmudzadə tüstüdən zəhərlənərək xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

    Yanğının başvermə səbəbi araşdırılır.

    Sumqayıt yanğın
