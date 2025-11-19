Sumqayıtda ev yanıb, ər-arvad tüstüdən zəhərlənib
Hadisə
- 19 noyabr, 2025
- 19:05
Sumqayıtda yaşayış evində yanğın baş verib.
"Report"un Sumqayıt bürosu məlumat verir ki, hadisə şəhərin 16-cı mikrorayonunda yerləşən fərdi yaşayış evlərinin birində qeydə alınıb.
Belə ki, yanğın nəticəsində 2002-ci il təvəllüdlü Məhyəddin Mahmud oğlu Mahmudzadə və həyat yoldaşı, 2003-cü il təvəllüdlü Xumar Elçin qızı Mahmudzadə tüstüdən zəhərlənərək xəstəxanaya yerləşdiriliblər.
Yanğının başvermə səbəbi araşdırılır.
