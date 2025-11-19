Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    В Сумгайыте при пожаре в доме два человека отравились дымом

    Происшествия
    • 19 ноября, 2025
    • 19:11
    В Сумгайыте при пожаре в доме два человека отравились дымом

    В 16-м микрорайоне Сумгайыта в частном жилом доме произошел пожар.

    Как передает местное бюро Report, в ходе инцидента Махмудзаде Махъяддин Махмуд оглу (2002 г.р.) и его супруга Махмудзаде Хумар Эльчин гызы (2003 г.р.) отравились угарным газом и были госпитализированы.

    По факту ведется расследование, выясняются причины происшествия.

    Сумгайыт пожар
    Sumqayıtda ev yanıb, ər-arvad tüstüdən zəhərlənib

    Последние новости

    20:11
    Фото

    Азербайджан и Турция планируют реализовать совместные проекты в сфере ИКТ

    ИКТ
    20:02

    Эрдоган заявил о необходимости возобновления стамбульских переговоров

    В регионе
    20:02

    Сборная Азербайджана потеряла 4 позиции в рейтинге ФИФА

    Футбол
    19:59

    Бельгия вновь столкнется с трехдневным транспортным хаосом с 24 ноября

    Другие страны
    19:57
    Фото

    Кыргызстан и Китай подписали программу межмидовского сотрудничества на 2026-2027 годы

    В регионе
    19:46

    В 2026 году расходы Фонда страхования от безработицы увеличатся

    Социальная защита
    19:42

    Еврокомиссия: Пакет военной мобильности потребует существенных инвестиций

    Другие страны
    19:34

    Президент Кении принял министра оборонной промышленности Азербайджана

    Внешняя политика
    19:32

    Лейла Алиева посетила Международный фестиваль STEAM Азербайджан

    Внутренняя политика
    Лента новостей