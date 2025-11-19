В Сумгайыте при пожаре в доме два человека отравились дымом

В 16-м микрорайоне Сумгайыта в частном жилом доме произошел пожар.

Как передает местное бюро Report, в ходе инцидента Махмудзаде Махъяддин Махмуд оглу (2002 г.р.) и его супруга Махмудзаде Хумар Эльчин гызы (2003 г.р.) отравились угарным газом и были госпитализированы.

По факту ведется расследование, выясняются причины происшествия.