В Сумгайыте при пожаре в доме два человека отравились дымом
Происшествия
- 19 ноября, 2025
- 19:11
В 16-м микрорайоне Сумгайыта в частном жилом доме произошел пожар.
Как передает местное бюро Report, в ходе инцидента Махмудзаде Махъяддин Махмуд оглу (2002 г.р.) и его супруга Махмудзаде Хумар Эльчин гызы (2003 г.р.) отравились угарным газом и были госпитализированы.
По факту ведется расследование, выясняются причины происшествия.
