Sumqayıtda 13 yaşlı uşaq ölüb
Hadisə
- 30 avqust, 2025
- 20:25
Sumqayıtda 13 yaşlı uşaq ölüb.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki,hadisə şəhərin 76-cı məhəlləsində qeydə alınıb.
İlkin məlumata görə, 2012-ci il təvəllüdlü Yusif Sahib oğlu Məcidzadənin boğazında yad cisim qalıb.
O, xəstəxanaya çatdırılsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Faktla bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
21:43
Azərbaycanın müdafiə naziri Türkiyədə hərbi məktəblərin buraxılış mərasimlərində iştirak edibHərbi
21:37
İsrailin hücumu nəticəsində Husi hökumətinin üzvləri ölüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
21:36
Tramp Rusiya, ABŞ və Ukrayna sammitinin baş tutacağına əmindirDigər ölkələr
21:32
Cəlilabadda 46 yaşlı kişi bıçaqlanıbHadisə
21:29
İtkin düşən gəncin anası: Biz ailə olaraq soyadımızı oğlumuzun adı ilə dəyişmişikXarici siyasət
21:21
Foto
Naxçıvanda kikboks üzrə döyüş gecəsi keçiriləcəkFərdi
21:17
Foto
Fəridə Cabbarova: Bunlar bizim sevdiklərimizin yeganə xatirəsidirXarici siyasət
21:06
Tom Barrak: ABŞ-nin Suriyada hakimiyyəti dəyişmək fikri yoxdurDünya
21:04
Foto
Video