    Şəmkirdə arvadını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

    Hadisə
    • 07 oktyabr, 2025
    • 10:04
    Şəmkirdə arvadını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

    Şəmkirdə arvadını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub.

    Bu barədə "Report"a Şəmkir rayon Prokurorluğundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, oktyabrın 6-da saat 18 radələrində Şəmkir rayonu Şiştəpə kəndi ərazisində 1984-cü il təvəllüdlü Röyalə Hacıyevanın ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub.

    Araşdırma zamanı 1971-ci il təvəllüdlü Arif Hacıyevin bıçaqla xəsarətlər yetirməklə Röyalə Hacıyevanı qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

    Faktla bağlı Şəmkir rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

    Arif Hacıyev rayon prokurorluğu tərəfindən şübhəli şəxs qismində tutulub.

    İbtidai istintaq davam edir.

