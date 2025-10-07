Şəmkirdə arvadını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub
Hadisə
- 07 oktyabr, 2025
- 10:04
Şəmkirdə arvadını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub.
Bu barədə "Report"a Şəmkir rayon Prokurorluğundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, oktyabrın 6-da saat 18 radələrində Şəmkir rayonu Şiştəpə kəndi ərazisində 1984-cü il təvəllüdlü Röyalə Hacıyevanın ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub.
Araşdırma zamanı 1971-ci il təvəllüdlü Arif Hacıyevin bıçaqla xəsarətlər yetirməklə Röyalə Hacıyevanı qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.
Faktla bağlı Şəmkir rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.
Arif Hacıyev rayon prokurorluğu tərəfindən şübhəli şəxs qismində tutulub.
İbtidai istintaq davam edir.
