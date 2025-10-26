Salyanda yol qəzasında xəsarət alan beş nəfərin səhhəti məlum olub - YENİLƏNİB

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Hadisə
    • 26 oktyabr, 2025
    • 14:09
    Bakı-Astara avtomobil yolunun Salyan rayonu ərazisindən keçən istiqamərində baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi ilə əlaqədar 5 nəfər (1 qadın, 4 kişi) saat 11:20 radələrində Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub.

    Bu barədə TƏBİB-dən "Report"un sorğusuna cavab olaraq bildirilib.

    Qeyd olunur ki, müxtəlif növ xəsarətlər alan xəstələrə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib.

    Hazırda müalicələri davam etdirilir, vəziyyətləri sabitdir.

    Qeyd edək ki, Bakı şəhər sakini, 1979-cu il təvəllüdlü Sadıqova Xədicə Ağakərim qızının idarə etdiyi "Changan" markalı avtomobil KİA markalı avtomobillə toqquşub.

    Qəza nəticəsində "Changan"ın sürücüsü, habelə digər avtomobildə olan şəxslər - Salyan rayon sakinləri; 1999-cu il təvəllüdlü Alxanov Babək Əlifağa oğlu, 1989-cu il təvəllüdlü Mayılov Şamxal Ələsgər oğlu, 1986-cı il təvəllüdlü Bayramov Saməddin Əlişal oğlu və 1997-ci il təvəllüdlü Bayramov Mahir Qalib oğlu müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar.

