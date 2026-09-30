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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Qubada 70 yaşlı kişi ağacdan yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    • 30 sentyabr, 2026
    • 10:10
    Qubada 70 yaşlı kişi ağacdan yıxılaraq ölüb

    Quba rayonunda 70 yaşlı kişi ağacdan yıxılaraq ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, rayonun Əski İqriq kənd sakini, 1956-cı il təvəllüdlü Dövlət Ağayar oğlu Şahmirzəyev yaşadığı evin həyətində ağacdan yıxılaraq xəsarət alıb.

    D.Şahmirzəyev xəstəxanaya çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Ölüm hadisəsi Quba
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