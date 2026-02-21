İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətinin sabiq vəzifəli şəxsinin həbs müddəti uzadılıb

    Hadisə
    • 21 fevral, 2026
    • 11:50
    Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətinin sabiq vəzifəli şəxsinin həbs müddəti uzadılıb

    Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətində keçirilən əməliyyat nəticəsində saxlanılan RİH başçısı aparatının Rayon təsərrüfatı şöbəsinin müdiri vəzifəsini icra edən Qafar Abdullayev barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbiri mayın 30-dək uzadılıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Binəqədi Rayon Məhkəməsində qərar verilib.

    Qeyd edək ki, o, 2025-ci ilin noyabr ayında həbs olunub.

    Baş Prokurorluğun məlumatına görə, istintaq və əməliyyat-axtarış tədbirləri ilə Qaradağın icra başçısının sabiq müavini Nadir Muradovun həmin vəzifədə işləməklə Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı aparatının Rayon təsərrüfatı şöbəsinin müdiri vəzifəsini icra edən Qafar Abdullayev, həmin rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşları Rəşad Nadirli, İsa Şəmsəliyev və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Dövlət əmlakının idarə edilməsi və səmərəli istifadəsinə nəzarət şöbəsinin rəis müavini Zülfüqar Mansurovla cinayət əlaqəsinə girməklə Bakı şəhəri Qaradağ rayonu ərazisində yerləşən torpaq sahələri ilə bağlı ilkin rəsmiləşdirmə işlərinin aparılması və sonradan torpaq sahələri üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınmasının təmin edilməsi üçün ayrı-ayrı şəxslərdən müxtəlif məbləğlərdə rüşvət almalarına əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

    Nadir Muradov, Qafar Abdullayev, Rəşad Nadirli, İsa Şəmsəliyev və Zülfüqar Mansurova Cinayət Məcəlləsinin 311.3.1, 311.3.2 və 311.3.3-cü (qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında təkrarən və külli miqdarda rüşvət alma) maddələri ilə ittiham elan edilib.

    Təqsdirləndirilən şəxslər Nadir Muradov, Qafar Abdullayev və Zülfüqar Mansurovun barəsində istintaq orqanının vəsatəti və ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun təqdimatı əsasında məhkəmənin qərarı ilə həbs, İsa Şəmsəliyev və Rəşad Nadirli barəsində isə polisin nəzarəti altına vermə qətimkan tədbirləri seçilib.

    Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyəti sabiq vəzifəli şəxs Həbs Binəqədi rayon Məhkəməsi

    Son xəbərlər

    12:32

    Bazar günü Azərbaycanda arabir yağış yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:32

    Naxçıvanı su ilə təmin edən hidrotexniki qurğular yenidən qurulacaq

    İnfrastruktur
    12:27

    Naxçıvanda beş rayonda içməli su təchizatı və kanalizasiya şəbəkələri qurulacaq

    İnfrastruktur
    12:13

    Naxçıvanda üç şəhərdə suvarma və kollektor-drenaj şəbəkələri tikiləcək

    İnfrastruktur
    12:05

    Azərbaycan Badminton Federasiyasında baş katib vəzifəsinə yeni təyinat olub

    Fərdi
    12:01

    Naxçıvanda su ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə dair Tədbirlər Planı təsdiqlənib - CƏDVƏL

    İnfrastruktur
    12:00

    Ukrayna Aİ-yə zədələnmiş "Drujba" neft kəmərinin əvəzinə "Odessa-Brodı" kəmərini təklif edir

    Energetika
    11:50

    Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətinin sabiq vəzifəli şəxsinin həbs müddəti uzadılıb

    Hadisə
    11:49

    "S&P": Ermənistanla Azərbaycan arasında yaxın perspektivdə hərbi eskalasiya ehtimalı azdır

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti