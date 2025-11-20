İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Polis Akademiyası IX–XI sinif şagirdləri ilə təbliğat-təşviqat tədbirləri keçirir

    Hadisə
    • 20 noyabr, 2025
    • 09:38
    Polis Akademiyası IX–XI sinif şagirdləri ilə təbliğat-təşviqat tədbirləri keçirir

    Polis Akademiyasının əməkdaşları tərəfindən həm paytaxtda, həm də müxtəlif bölgələrdə yerləşən məktəblərin müəllim və IX–XI sinif şagirdləri ilə keçirilən maarifləndirici görüşlər davam etdirilir.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, təbliğat xarakterli tədbirlərdə şagirdlərə Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasında təhsil imkanları, tədris prosesi, Akademiyanın tarixi və daxili işlər orqanlarında xidmətin üstünlükləri haqqında ətraflı məlumatlar verilir.

    Görüşlərdə iştirak edən şagirdlər təhsil müəssisəsində mövcud sosial təminatlar – geyim, yataqxana şəraiti və tətbiq olunan müasir tədris texnologiyaları ilə də tanış edilirlər.

    Şagirdlərə "Hüquqşünaslıq" və "İnformasiya təhlükəsizliyi" ixtisasları üzrə qəbul şərtləri geniş şəkildə izah olunur, Akademiyanın fəaliyyəti ilə bağlı videoçarxlar nümayiş etdirilir və məlumatlandırıcı lifletlər təqdim edilir.

    Polis Akademiyasının keçirdiyi bu tədbirlər şagirdlər tərəfindən maraqla qarşılanır, sənəd qəbulu və onları maraqlandıran digər suallar cavablandırılır.

    Polis akademiyası tədbir

    Son xəbərlər

    11:13

    Sabirabadda dinin siyasiləşməsi və məzhəbçilik probleminə həsr olunan regional konfrans keçirilir

    Din
    11:10

    Azərbaycanın basketbol millisinin seçmə mərhələ oyunları üçün ilkin heyəti açıqlanıb

    Komanda
    11:04

    Keniya Prezidenti: Bakı və Nayrobi investisiyaların artırılmasını hədəfləyib

    Xarici siyasət
    11:01

    Ukraynanın Azərbaycandakı səfirliyi elektron formada matəm kitabı açıb

    Digər ölkələr
    11:01

    Parlamentdə gələn ilin büdcə zərfinin müzakirəsi davam edir

    Milli Məclis
    10:56

    "Birbank Biznes"in "Visa Sahibkar" kartı indi tamamilə pulsuz və yeni dizaynda

    Maliyyə
    10:54

    "Real"ın futbolçusu komandadan ayrılmaq üçün bir neçə məşqə qatılmaqdan imtina edib

    Futbol
    10:54

    XİN diplomatik əlaqələrin 30 illiyi münasibətilə Litvanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    10:50

    "QS Dayanıqlılıq 2026" reytinqində Cənubi Qafqazdan yalnız Azərbaycan təmsil olunur

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti