İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Perinatal Mərkəzdəki yanğınla bağlı məhkəmədə: Hadisədən əvvəl bir neçə nəfəri cərəyan vurub

    Hadisə
    • 22 oktyabr, 2025
    • 18:25
    Perinatal Mərkəzdəki yanğınla bağlı məhkəmədə: Hadisədən əvvəl bir neçə nəfəri cərəyan vurub

    Respublika Perinatal Mərkəzində baş verən yanğınla bağlı təqsirləndirilən mərkəzin direktoru vəzifəsində işləmiş Mehriban Abasquliyevanın, sabiq şöbə rəisləri Hamlet Mustafayev və Elnur Əhmədlinin cinayət işləri üzrə məhkəmədə şahidlər ifadə verib.

    "Report" un məlumatına görə, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Leyla Əsgərova-Məmmədovanın sədrlik etdiyi iclasda şahid qismində dindirilən Validə Əliyeva ifadəsində bildirib ki, mərkəzdə neonatoloq işləyib:

    "Hadisə baş verən gün uşaq çox idi, eləcə də dörd otaq işləyirdi. Yanğın baş verən otaqda doqquz körpə var idi. İşə gələndə uşaqları müayinə etdim. Bir müddət sonra şüşədə alovun əksini gördüm. Əvvəlcə elə bildim ki, çöldə nəsə yanır. Daha sonra yaxınlaşdım və yanğın olduğunu müəyyən etdim. Küvəzlər pəncərəyə yaxın idi. Köməyə gələnlərlə birlikdə alovu söndürməyə çalışdıq. Otağa qatı tüstü dolmuşdu. Yanğınsöndürən balonu gətirən oğlan özündən gedib yerə yıxıldı. Həmin vaxta qədər beş körpəni təxliyə etmişdik".

    Şahid əlavə edib ki, mərkəzdə işlədiyi 30 il ərzində ilk dəfə belə hadisə ilə qarşılaşıb: "Hadisədən əvvəl tibb bacıları bir neçə nəfəri cərəyan vurduğunu demişdilər. Həmçinin, otaqlarda elektrik uzadıcılarından istifadə olunurdu".

    Növbəti iclas noyabrın 3-nə təyin edilib.

    Qeyd edək ki, ötən il yanvarın 9-da Respublika Perinatal Mərkəzində PHŞ-nin inzibati binasında baş vermiş yanğınla bağlı Baş Prokurorluqda Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə cinayət işi başlanaraq ibtidai istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun İstintaq idarəsinə tapşırılıb.

    İstintaqla müəyyən olunub ki, Mərkəzin Anesteziologiya, reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsinin Yenidoğulmuşların intensiv terapiya bölməsinin yerləşdiyi dördüncü mərtəbədəki palatasında baş vermiş yanğın nəticəsində 7 yeni doğulmuş körpə ölüb, 4 nəfər xəsarət alıb, müəssisəyə isə ümumilikdə 361 min manat məbləğində maddi ziyan vurulub.

    Mərkəzin direktoru vəzifəsində işləmiş Mehriban Abasquliyeva Cinayət Məcəlləsinin 308.2 (ağır nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə) və 225.3-cü (yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını pozma ehtiyatsızlıqdan iki və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda) maddələri, həmin mərkəzin şöbə rəisləri vəzifəsində işləmiş Hamlet Mustafayev və Elnur Əhmədli isə Cinayət Məcəlləsinin 225.3-cü maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək onlara həmin maddələrlə nəzərdə tutulan ittiham elan edilib.

    Məhkəmə Respublika Perinatal Mərkəzi Cinayət işi

    Son xəbərlər

    18:48

    Bakı metrosunda ölüm hadisəsi baş verib

    İnfrastruktur
    18:47

    İrakli Qaribaşvili qanunsuz gəlir əldə etdiyini etiraf edib

    Region
    18:42

    Litvanın müdafiə naziri vəzifəsindən azad edilib

    Digər ölkələr
    18:40

    Zelenski: Ukrayna ən azı 100 "Gripen" təyyarəsi almağa ümid edir - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:39

    ADY: Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub

    İnfrastruktur
    18:36

    "Uzbekneftegaz" və SOCAR süni intellekt və rəqəmsal sistemlər sahəsində əməkdaşlıqla bağlı razılığa gəlib

    Energetika
    18:29

    ADSEA sədrinin vətəndaşlarla görüşünün tarixi dəyişdirilib

    İnfrastruktur
    18:25

    Perinatal Mərkəzdəki yanğınla bağlı məhkəmədə: Hadisədən əvvəl bir neçə nəfəri cərəyan vurub

    Hadisə
    18:25

    Sabah Sumqayıtın bəzi hissələrində qaz olmayacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti