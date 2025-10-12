Oğuzda avtomobil ağaca çırpılıb, 1 nəfər ölüb
Hadisə
- 12 oktyabr, 2025
- 22:17
Oğuz rayonunda 1 nəfərin ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Padar-Böyük Söyüdlü yolunun Padar kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Belə ki, BMW markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq ağaca çırpılıb.
Nəticədə avtomobildə olan sərnişin, 21 yaşlı Rəvan Ağasəf oğlu Mirzəyev aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
23:02
Foto
Göyçayda sexdə yanğın məhdudlaşdırılıb - YENİLƏNİBHadisə
22:52
ABŞ Çinlə ticarət məsələlərinə dair telefon danışığı üçün sorğu göndəribDigər ölkələr
22:27
Filippin sahillərində 5,7 maqnitudada zəlzələ olubDigər ölkələr
22:21
Ayxan Abbasov: "Ukrayna millisi ilə matçda yaxşı mübarizə aparacağımıza inanıram"Futbol
22:17
Foto
Oğuzda avtomobil ağaca çırpılıb, 1 nəfər ölübHadisə
22:14
Polşa rallisində qəza nəticəsində sürücü avtomobildə yanaraq ölübFərdi
22:08
Elvin Cəfərquliyev: "Ukrayna millisini təhlil etmişik"Futbol
21:50
Foto
Bakıda Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci Baş Assambleyası işə başlayıb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
21:42