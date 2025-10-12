Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    В ДТП в Огузе погиб один человек

    Происшествия
    • 12 октября, 2025
    • 22:39
    В ДТП в Огузе погиб один человек

    В Огузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек.

    Как передает Северо-Западное бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке дороги Падар–Бёюк-Сёйюдлу, проходящем через село Падар.

    Так, водитель автомобиля BMW не справился с управлением в результате чего транспортное средство врезалось в дерево.

    В результате аварии 21-летний пассажир Ряван Агасяф оглу Мирзяев, получил травмы не совместимые с жизнью.

    По факту ведется расследование.

    Фото
