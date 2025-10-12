В ДТП в Огузе погиб один человек

В Огузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек.

Как передает Северо-Западное бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке дороги Падар–Бёюк-Сёйюдлу, проходящем через село Падар.

Так, водитель автомобиля BMW не справился с управлением в результате чего транспортное средство врезалось в дерево.

В результате аварии 21-летний пассажир Ряван Агасяф оглу Мирзяев, получил травмы не совместимые с жизнью.

По факту ведется расследование.