Naxçıvanda yanacaqdoldurma məntəqəsində kişi ürək tutmasından ölüb
Hadisə
- 30 noyabr, 2025
- 13:07
Naxçıvan şəhərində yanacaqdoldurma məntəqəsində kişi ürək tutmasından dünyasını dəyişib.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, şəhərdə yerləşən yanacaqdoldurma məntəqələrinin birində Naxçıvan şəhər sakini, 1954-cü il təvəllüdlü Şahbazov Elbrus Səməd oğlu avtomobilinə yanacaq doldurarkən özünü pis edib.
Daha sonra onun vəfat etdiyi məlum olub.
Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.
İlkin məlumata görə, E. Şahbazovun ölümünə ürək tutması səbəb olub.
Son xəbərlər
13:19
Foto
Bakı-Quba yolunda avtomobilin vurduğu piyada ölübHadisə
13:11
Şri-Lankada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 200-ə yaxınlaşırDigər ölkələr
13:08
Video
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıbHərbi
13:07
Naxçıvanda yanacaqdoldurma məntəqəsində kişi ürək tutmasından ölübHadisə
13:01
"Real"ın daha bir müdafiəçisi növbəti oyunu buraxacaqFutbol
13:00
Foto
Səudiyyə Ərəbistanında Azərbaycandakı İslamdaxili həmrəylikdən bəhs edilibDin
12:41
Foto
Laçında "MDB-nin Mədəniyyət Paytaxtı – 2025"in rəsmi bağlanış mərasimi keçirilibMədəniyyət siyasəti
12:36
Dekabrın ilk gününün hava proqnozu açıqlanıbEkologiya
12:35