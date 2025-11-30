İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Naxçıvanda yanacaqdoldurma məntəqəsində kişi ürək tutmasından ölüb

    Hadisə
    • 30 noyabr, 2025
    • 13:07
    Naxçıvanda yanacaqdoldurma məntəqəsində kişi ürək tutmasından ölüb

    Naxçıvan şəhərində yanacaqdoldurma məntəqəsində kişi ürək tutmasından dünyasını dəyişib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, şəhərdə yerləşən yanacaqdoldurma məntəqələrinin birində Naxçıvan şəhər sakini, 1954-cü il təvəllüdlü Şahbazov Elbrus Səməd oğlu avtomobilinə yanacaq doldurarkən özünü pis edib.

    Daha sonra onun vəfat etdiyi məlum olub.

    Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.

    İlkin məlumata görə, E. Şahbazovun ölümünə ürək tutması səbəb olub.

    Naxçıvan Ölüm Yanacaqdoldurma məntəqəsi

    Son xəbərlər

    13:19
    Foto

    Bakı-Quba yolunda avtomobilin vurduğu piyada ölüb

    Hadisə
    13:11

    Şri-Lankada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 200-ə yaxınlaşır

    Digər ölkələr
    13:08
    Video

    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

    Hərbi
    13:07

    Naxçıvanda yanacaqdoldurma məntəqəsində kişi ürək tutmasından ölüb

    Hadisə
    13:01

    "Real"ın daha bir müdafiəçisi növbəti oyunu buraxacaq

    Futbol
    13:00
    Foto

    Səudiyyə Ərəbistanında Azərbaycandakı İslamdaxili həmrəylikdən bəhs edilib

    Din
    12:41
    Foto

    Laçında "MDB-nin Mədəniyyət Paytaxtı – 2025"in rəsmi bağlanış mərasimi keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    12:36

    Dekabrın ilk gününün hava proqnozu açıqlanıb

    Ekologiya
    12:35

    Laçının kəndlərində və qəsəbəsində gələn il görüləcək işlər açıqlanıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti