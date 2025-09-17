Mingəçevirdə avtomobil bir ailənin 3 üzvünü vurub
Hadisə
- 17 sentyabr, 2025
- 09:23
Mingəçevir şəhərində avtomobil bir ailənin 3 üzvünü vurub.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Mingəçevirdə yolu qarşı tərəfə keçmək istəyən 1989-cu il təvəllüdlü S.Yusibova, 2014-cü il təvəllüdlü G.Yusibova və 2013-cü il təvəllüdlü R.Yusiblini avtomobil vurub.
Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan şəxslər Mingəçevir Mərkəzi Şəhər Xəstəxanasına çatdırılıb.
Qeyd edək ki, xəsarət alanlar bir ailənin üzvləridir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
10:25
Kəmaləddin Heydərov Naftalanda vətəndaşları qəbul edəcəkDaxili siyasət
10:25
İranda MOSSAD-la əməkdaşlıqda təqsirli bilinən şəxs dar ağacından asılıbRegion
10:22
Qurban Qurbanov: "Benfika" ilə oyunun ilk dəqiqələrində bir qədər stress oldu"Digər
10:21
Qəzzadan təxliyə olunanların sayı 400 minə çatıbDigər ölkələr
10:20
Şuşakənddə ilin sonunadək daha 85 ev bərpa ediləcəkDaxili siyasət
10:18
İsrail səfirinin müavini "Qarabağ"ı "Benfika" üzərində qələbə münasibətilə təbrik edibFutbol
10:14
Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 78 milyard dollara yaxınlaşıbMaliyyə
10:13
Toral Bayramov: "Bu elə bir oyundur ki, sözlə ifadə edə bilmirəm"Futbol
10:09