    Hadisə
    • 17 sentyabr, 2025
    • 09:23
    Mingəçevirdə avtomobil bir ailənin 3 üzvünü vurub

    Mingəçevir şəhərində avtomobil bir ailənin 3 üzvünü vurub. 

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Mingəçevirdə yolu qarşı tərəfə keçmək istəyən 1989-cu il təvəllüdlü S.Yusibova, 2014-cü il təvəllüdlü G.Yusibova və 2013-cü il təvəllüdlü R.Yusiblini avtomobil vurub. 

    Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan şəxslər Mingəçevir Mərkəzi Şəhər Xəstəxanasına çatdırılıb. 

    Qeyd edək ki, xəsarət alanlar bir ailənin üzvləridir.  

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

