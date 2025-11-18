İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Hüquqşünaslıqla yanaşı bir neçə ixtisası bitirənlər də məhkəmə iclas katibi işləyə biləcəklər

    Hadisə
    • 18 noyabr, 2025
    • 09:43
    Hüquqşünaslıqla yanaşı bir neçə ixtisası bitirənlər də məhkəmə iclas katibi işləyə biləcəklər

    Məhkəmələrdə Hüquqşünaslıq ixtisası ilə yanaşı bir neçə ixtisası bitirənlər də məhkəmə iclas katibi işləyə biləcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, Məhkəmə-Hüquq Şurası tərəfindən ölkənin əksər bölgələrində hüquqşünas kadrlarının çatışmazlığı, həmçinin yaranmış zərurətlə əlaqədar birinci və apellyasiya instansiyası məhkəmələrində məhkəmə iclas katibi vəzifəsinin tutulma şərtləri araşdırılıb.

    Belə ki, müvafiq vəzifə təlimatının "Təhsilə dair tələblər" bölməsində Hüquqşünaslıq ixtisası ilə yanaşı, Filologiya, Fəlsəfə, Tərcümə (dillər üzrə), Jurnalistika, Kitabşünaslıq, Tarix, Politologiya, Psixologiya, Sosiologiya, Regionşünaslıq (regionlar üzrə), Beynəlxalq münasibətlər, Kitabxanaçılıq və informasiya, Dövlət və ictimai münasibətlər, Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi və Sosial iş ixtisasları da daxil edilib.

    Qeyd edək ki, bundan əvvəl məhkəmə iclas katibi vəzifəsinə yalnız "hüquqşünaslıq" ixtisası üzrə ali təhsili olan şəxslər qəbul olunurdu.

    Məhkəmə Hüquq Şurası Məhkəmə iclas katibi

    Son xəbərlər

    10:02

    AZAL 20-dən çox beynəlxalq istiqamət üzrə reyslərin tezliyini artırır

    İnfrastruktur
    10:00

    Aqrar Xidmətlər Agentliyi SAT-1 serotipinə qarşı tədbirlərə başlayıb

    ASK
    10:00

    BİRMARKET-də ŞOOOK Cümə!

    Biznes
    09:52

    Sumqayıtda silah-sursat aşkarlanıb

    Hadisə
    09:48
    Foto

    İstanbulda TÜRKPA+ formatının yaradılması imkanları müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    09:46

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə sonuncu görüşlər baş tutacaq

    Futbol
    09:44

    Hafiz Paşayev: Beyin Mərkəzləri forumları Azərbaycan və ABŞ münasibətlərinin inkişafı üçün stimul olacaq

    Xarici siyasət
    09:43

    Hüquqşünaslıqla yanaşı bir neçə ixtisası bitirənlər də məhkəmə iclas katibi işləyə biləcəklər

    Hadisə
    09:42

    Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti