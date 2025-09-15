İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    Masazırda kişinin elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölməsi ilə bağlı araşdırma aparılır

    Hadisə
    • 15 sentyabr, 2025
    • 12:59
    Masazırda kişinin elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölməsi ilə bağlı araşdırma aparılır

    Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində şəxsin elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölməsi ilə bağlı araşdırma aparılır.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, sentyabrın 14-də Masazır qəsəbəsində fərdi yaşayış evinin həyətində iş görən zaman elektrik cərəyanı vurması nəticəsində 1968-ci il təvəllüdlü Davud Cavadovun vəfat etməsi faktı ilə bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Masazır Elektrik cərəyanı Baş Prokurorluq

    Son xəbərlər

    14:03

    "Kəpəz" müstəqillik illərində mininci rəsmi oyununu keçirib

    Futbol
    13:59

    Kreml: Rusiya-ABŞ-Ukrayna sammitinin təşkili məsələsində irəliləyiş yoxdur

    Digər ölkələr
    13:57

    Mikayıl Cabbarov dünya çempionatında medal qazanan güləşçiləri təbrik edib

    Fərdi
    13:57

    Kristine Qriqoryan: Ermənistan üçün demokratiya ilə bağlı xarici siyasi risklər aktualdır

    Region
    13:53

    Qriqoryan: Ermənistan milli təhlükəsizlik strategiyasını təkmilləşdirməlidir

    Region
    13:53

    "Formula 1" komandasının rəhbəri Bakıda yüksək yerlər uğrunda mübarizə aparacaqlarına əmindir

    Formula 1
    13:51

    Azərbaycan Rusiyadan buğda alışını 5 dəfə azaldıb

    ASK
    13:50

    Azərbaycan Bolqarıstan və İraqda kəşfiyyat işlərinin aparılması imkanını öyrənib

    Energetika
    13:48
    Foto

    Laçında bir neçə məktəbdə Bilik Günü qeyd olunub

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti