Masazırda kişinin elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölməsi ilə bağlı araşdırma aparılır
Hadisə
- 15 sentyabr, 2025
- 12:59
Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində şəxsin elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölməsi ilə bağlı araşdırma aparılır.
Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.
Bildirilib ki, sentyabrın 14-də Masazır qəsəbəsində fərdi yaşayış evinin həyətində iş görən zaman elektrik cərəyanı vurması nəticəsində 1968-ci il təvəllüdlü Davud Cavadovun vəfat etməsi faktı ilə bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
