Abşeronda elektrik cərəyanı 64 yaşlı ustanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 14 sentyabr, 2025
- 16:13
Abşeronda elektrik cərəyanı ustanı vuraraq öldürüb.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə Masazır qəsəbəsində qeydə alınıb.
1961-ci il təvəllüdlü Cavad Zabulla oğlu Davudov evdə elektrik işi görən zaman onu elektrik cərəyanı vurub. C.Davudov hadisə yerində keçinib.
Faktla bağlı Abşeron rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
