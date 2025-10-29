İsmayıllıda bir yaşlı körpə su quyusuna düşərək ölüb
Hadisə
- 29 oktyabr, 2025
- 14:48
İsmayıllı rayonunda bir yaşlı körpə su quyusuna düşərək ölüb.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Diyallı kəndində qeydə alınıb.
2024-cü il təvəllüdlü Məmmədova Səma Sənan həyətyanı sahədə olan su quyusuna düşərək həyatını itirib. Körpənin meyiti aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
