İmişlidə su kanalından kişi meyiti tapılıb
Hadisə
- 24 noyabr, 2025
- 10:00
İmişlidə su kanalından meyit tapılıb.
"Report" xəbər verir ki, Məzrəli kənd sakini 1964-cü il təvəllüdlü Rasim Əbil oğlu Mirzəliyevin üzərində zorakılıq əlamətləri görünməyən meyiti kəndin ərazisindəki su kanalında tapılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
