    İmişlidə su kanalından kişi meyiti tapılıb

    Hadisə
    • 24 noyabr, 2025
    • 10:00
    İmişlidə su kanalından meyit tapılıb.

    "Report" xəbər verir ki, Məzrəli kənd sakini 1964-cü il təvəllüdlü Rasim Əbil oğlu Mirzəliyevin üzərində zorakılıq əlamətləri görünməyən meyiti kəndin ərazisindəki su kanalında tapılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

