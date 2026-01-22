İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Hadisə
    • 22 yanvar, 2026
    • 12:22
    İmişlidə ikimərtəbəli ev yanıb

    İmişli şəhərində ikimərtəbəli yaşayış evində yanğın olub.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Həzi Aslanov küçəsində qeydə alınıb.

    Mürşüd Bağırova məxsus ümumi sahəsi 180 kvadratmetr olan ikimərtəbəli, altıotaqlı evdə qəfil yanğın başlayıb.

    Yanğın yerinə İmişli rayon Dövlət Yanğın Mühafizə Hissəsinin texnikaları və canlı qüvvəsi cəlb edilib.

    Hadisə nəticəsində evin 45 kvadratmetr sahəsi yanıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    İmişli rayonu yanğın hadisə

