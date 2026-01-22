İmişlidə ikimərtəbəli ev yanıb
Hadisə
- 22 yanvar, 2026
- 12:22
İmişli şəhərində ikimərtəbəli yaşayış evində yanğın olub.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Həzi Aslanov küçəsində qeydə alınıb.
Mürşüd Bağırova məxsus ümumi sahəsi 180 kvadratmetr olan ikimərtəbəli, altıotaqlı evdə qəfil yanğın başlayıb.
Yanğın yerinə İmişli rayon Dövlət Yanğın Mühafizə Hissəsinin texnikaları və canlı qüvvəsi cəlb edilib.
Hadisə nəticəsində evin 45 kvadratmetr sahəsi yanıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
