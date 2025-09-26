İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Hüquq viktorinasında Polis Akademiyası ali təhsil müəssisələri arasında birinci olub

    Hadisə
    • 26 sentyabr, 2025
    • 12:58
    Hüquq viktorinasında Polis Akademiyası ali təhsil müəssisələri arasında birinci olub

    2025-ci ilin "Konstitusiya və Suverenlik İli" elan olunması, prokurorluq işçilərinin peşə bayramı və prokurorluq orqanlarının yaradılmasının 107-ci ildönümü münasibətilə Baş Prokurorluğun Elm-Tədris Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə 24 sentyabr 2025-ci il tarixində "Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və Dövlət Suverenliyi" adlı hüquq viktorinası keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirin əsas məqsədi gənclərin hüquqi biliklərinin artırılması, konstitusiya və dövlət suverenliyi mövzularında maarifləndirilməsi, analitik düşüncə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, həmçinin hüquq-mühafizə orqanları ilə ali təhsil müəssisələri arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi olub.

    Viktorinada Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyası, Dövlət Gömrük Komitəsi Akademiyası, Fövqəladə Hallar Nazirliyi Akademiyası, Milli Aviasiya Akademiyası, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Heydər Əliyev adına Akademiyası, Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Bakı Dövlət Universiteti, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Qarabağ Universiteti, ADA Universiteti və Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutun tələbə və kursantları iştirak ediblər.

    Viktorinada komandalar iki mərhələdə biliklərini sınayıblar. Yarışın yekun nəticələrinə əsasən Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyası birinci yerə layiq görülüb.

    Bütün iştirakçılar sertifikatlarla təltif olunub, qalib komandalar isə xüsusi mükafatlarla qiymətləndirilib.

    Polis akademiyası viktoriniya Xəbər

    Son xəbərlər

    13:00

    Qanunvericilikdə "valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq" adı altında vahid anlayışdan istifadə olunacaq

    Milli Məclis
    13:00

    Paşinyan Nyu-Yorka gedir

    Region
    12:59

    Ermənistan İstintaq Komitəsinin idarə rəhbəri istefa verib

    Region
    12:58
    Foto

    Hüquq viktorinasında Polis Akademiyası ali təhsil müəssisələri arasında birinci olub

    Hadisə
    12:56
    Foto

    BMTM-də Anım Günü münasibətilə tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    12:53

    Azərbaycan Əlillər Futbolu Federasiyasının planları bəlli olub

    Futbol
    12:52

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi fermerlər üçün "Aqrar Təlim Platforması" hazırlayır

    ASK
    12:51

    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında iştirakı ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    12:48

    IFC: Azərbaycan elektrik enerjisinə olan daxili tələbatın hüdudlarını aşa bilər

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti