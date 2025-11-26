Həyat yoldaşına xəsarət yetirərək ölkədən qaçan şəxs Çində saxlanılıb
Hadisə
- 26 noyabr, 2025
- 10:27
Noyabrın 24-də paytaxtın Xətai rayonunda həyat yoldaşına kəsici alətlə ağır xəsarət yetirərək ölkədən qaçan şəxs saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, aparılan araşdırmalarla müəyyən olunub ki, 1969-cu il təvəllüdlü Rüstəm İbrahimov hadisəni törətdikdən sonra ölkə ərazisini Türkiyə istiqamətində tərk edib və oradan Çinə gedib.
Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının Çin Xalq Respublikasının hüquq-mühafizə orqanları ilə birgə keçirdikləri tədbirlər nəticəsində R.İbrahimov Çinin Xianyang şəhərində saxlanılıb.
Hazırda onun Azərbaycana gətirilməsi üçün müvafiq tədbirlər görülür.
Son xəbərlər
11:18
Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-oktyabr, 2025)Maliyyə
11:16
Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-oktyabr, 2025)Maliyyə
11:12
NTD amerikalı basketbolçunun transferini rəsmiləşdiribKomanda
11:09
UEFA Çempionlar Liqası: "Napoli" doğma meydandakı son 20 oyunun birində məğlub olubFutbol
11:08
Bakı Dəmir Yolu Xəstəxanası Respublika Pediatriya Mərkəzi kimi fəaliyyət göstərir - RƏSMİSağlamlıq
11:08
Kuba Prezidenti Azərbaycanla münasibətlərin dərinləşdirilməsinə hazırdırXarici siyasət
11:07
Gələn ilin əmək miqrasiyası kvotasına dair təkliflər Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaqSosial müdafiə
11:00
AQTA sədri Saatlıda vətəndaşları qəbul edəcəkDaxili siyasət
10:59
Foto