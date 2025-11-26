İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Həyat yoldaşına xəsarət yetirərək ölkədən qaçan şəxs Çində saxlanılıb

    Hadisə
    • 26 noyabr, 2025
    • 10:27
    Həyat yoldaşına xəsarət yetirərək ölkədən qaçan şəxs Çində saxlanılıb

    Noyabrın 24-də paytaxtın Xətai rayonunda həyat yoldaşına kəsici alətlə ağır xəsarət yetirərək ölkədən qaçan şəxs saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, aparılan araşdırmalarla müəyyən olunub ki, 1969-cu il təvəllüdlü Rüstəm İbrahimov hadisəni törətdikdən sonra ölkə ərazisini Türkiyə istiqamətində tərk edib və oradan Çinə gedib.

    Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının Çin Xalq Respublikasının hüquq-mühafizə orqanları ilə birgə keçirdikləri tədbirlər nəticəsində R.İbrahimov Çinin Xianyang şəhərində saxlanılıb.

    Hazırda onun Azərbaycana gətirilməsi üçün müvafiq tədbirlər görülür.

    В Китае задержан мужчина, сбежавший из Азербайджана после нанесения тяжких увечий супруге

