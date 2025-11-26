Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    В Китае задержан мужчина, сбежавший из Азербайджана после нанесения тяжких увечий супруге

    Происшествия
    • 26 ноября, 2025
    • 10:53
    В Китае задержан мужчина, сбежавший из Азербайджана после нанесения тяжких увечий супруге

    В китайском городе Сяньян задержан мужчина, сбежавший из Азербайджана после нанесения тяжких увечий своей супруге острым предметом в Хатаинском районе Баку 24 ноября.

    Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в ходе расследования установлено, что 56-летний Рустам Ибрагимов после инцидента покинул страну, следуя сначала в направлении Турции, а затем - в Китай.

    В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Министерства внутренних дел совместно с правоохранительными органами Китайской Народной Республики, Ибрагимов был задержан в городе Сяньян.

    В настоящее время принимаются соответствующие меры для его доставки в Азербайджан.

