Güclü külək Naxçıvanda fəsadlar törədib
Hadisə
- 19 sentyabr, 2025
- 20:23
Güclü külək Naxçıvanda fəsadlar törədib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu gün axşam saatlarından başlayan külək nəticəsində Naxçıvan şəhərində və Muxtar Respublikanın bir sıra rayonlarında iri gövdəli ağaclar aşaraq maşınların üzərinə düşüb.
Bəzi məhəllələrə elektrik enerjisinin verilişində fasilələr yaranıb.
Hazırda aidiyyəti qurumlar küləyin törətdiyi fəsadları aradan qaldırmaq istiqamətində işlər aparır.
Son xəbərlər
20:28
Gəncədə leysan nəqliyyatın hərəkətində çətinliklər yaradıbHadisə
20:23
Premyer Liqa: "Zirə" "Şamaxı"nı məğlub edib - YENİLƏNİB-4Futbol
20:23
Foto
Güclü külək Naxçıvanda fəsadlar törədibHadisə
20:22
Bakıda məktəbdə pul yığdığı iddia olunan direktor işdən çıxarılıbElm və təhsil
20:21
Kaya Kallas Rusiyanın Estoniya hava məkanını pozmasını təhlükəli təxribat adlandırıbDigər ölkələr
20:16
Paşinyan Aİ komissarı ilə Cənubi Qafqazda sülh prosesini müzakirə edibRegion
20:08
BMT Fələstin Prezidentinə Baş Assambleyada çıxış etməyə icazə veribDigər ölkələr
20:02
Tramp Çinə səfər etmək niyyətini açıqlayıbDigər ölkələr
19:59