    Güclü külək Naxçıvanda fəsadlar törədib

    • 19 sentyabr, 2025
    • 20:23
    Güclü külək Naxçıvanda fəsadlar törədib

    Güclü külək Naxçıvanda fəsadlar törədib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu gün axşam saatlarından başlayan külək nəticəsində Naxçıvan şəhərində və Muxtar Respublikanın bir sıra rayonlarında iri gövdəli ağaclar aşaraq maşınların üzərinə düşüb.

    Bəzi məhəllələrə elektrik enerjisinin verilişində fasilələr yaranıb.

    Hazırda aidiyyəti qurumlar küləyin törətdiyi fəsadları aradan qaldırmaq istiqamətində işlər aparır.

