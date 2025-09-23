Gəncədə üç avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 23 sentyabr, 2025
- 01:55
Gəncədə avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Poçt qəsəbəsində qeydə alınıb.
Belə ki, üç avtomobilin toqquşması nəticəsində 2005-ci il təvəllüdlü Vüsal Hüseynov, 2010-ci il təvəllüdlü Taleh Səfərov və daha bir nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.
Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
