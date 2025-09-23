Gəncədə üç avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Gəncədə avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Poçt qəsəbəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, üç avtomobilin toqquşması nəticəsində 2005-ci il təvəllüdlü Vüsal Hüseynov, 2010-ci il təvəllüdlü Taleh Səfərov və daha bir nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

    Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

