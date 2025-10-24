İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Hadisə
    • 24 oktyabr, 2025
    • 14:09
    Gəncədə tanınmış vəkil saxlanılıb, avtoyumanın işçisinə xəsarət yetirməkdə təqsirləndirilir
    Zabil Qəhrəmanov

    Gəncədə tanınmış vəkil Zabil Qəhrəmanov saxlanılıb.

    "Report"un Qərb bürosunun əldə etdiyi məlumata görə, o, avtoyuma məntəqəsinin işçisi ilə mübahisə zamanı ona xəsarət yetirməkdə təqsirləndirilir.

    Hazırda Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsində araşdırma aparılır.

    Xatırladaq ki, bir müddət öncə Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin qərarına əsasən, Z.Qəhrəmanovun vəkillik fəaliyyəti 6 ay müddətinə dayandırılıb.

    Gəncə vəkil Hadisə Xuliqanlıq Avtoyuma

