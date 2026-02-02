Gəncədə fəhlələr qaynaq işi görərkən partlayış olub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 02 fevral, 2026
- 17:14
Gəncə şəhərində kanalizasiya quyusu yaxınlığında qaynaq işi görülərkən baş verən partlayış zamanı üç nəfər xəsarət alıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə nəticəsində 1984-cü il təvəllüdlü Anar Zamanov, 1989- cu il təvəllüdlü Mahir Bağırov və daha bir nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar.
Zərərçəkənlər xəstəxanaya çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
