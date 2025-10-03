Gəncədə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 03 oktyabr, 2025
- 14:44
Gəncə şəhərində avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Gəncə şəhərində 1985-ci il təvəllüdlü Aytən Nəsirovanı avtomobil vurub.
Piyada aldığı xəsarətdən ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
