İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Gəncədə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 03 oktyabr, 2025
    • 14:44
    Gəncədə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Gəncə şəhərində avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Gəncə şəhərində 1985-ci il təvəllüdlü Aytən Nəsirovanı avtomobil vurub.

    Piyada aldığı xəsarətdən ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Gəncə Qəza piyada

    Son xəbərlər

    15:00

    İngiltərədə ilin ən yaxşısı seçilən futbolçu milli komandaya dəvət almayıb

    Futbol
    15:00

    AQTA-ya Azərbaycanda unun zənginləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər təqdim edilib

    Sağlamlıq
    14:59

    III MDB Oyunları: Azərbaycan gimnastları bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    14:58

    Telekommunikasiya şirkəti: Həm təbii inhisarçıların, həm də özəl müəssisələrin olması çəkişmə yaradır

    İKT
    14:55

    Abbas Abbasov: Azərbaycan azadlıq yolunda mübarizə aparan xalqlar üçün ümid yeridir

    Xarici siyasət
    14:48

    Litva səfiri: "Klaypeda və Bakı limanları Avropa və Cənubi Qafqaz arasında vacib həlqə ola bilər"

    İnfrastruktur
    14:45

    Biləsuvarda avtomobillər toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    14:44

    "Azəriqaz" rəsmisi: "Tariflər hər zaman bazar reallığını tam əks etdirmir"

    Biznes
    14:44

    Gəncədə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti