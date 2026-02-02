Gədəbəydə 12 yaşlı uşaq dəm qazından boğularaq ölüb
Hadisə
- 02 fevral, 2026
- 09:51
Gədəbəydə 12 yaşlı uşaq dəm qazından boğularaq ölüb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Arıxdam kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, kənd sakini 12 yaşlı S.Bayramov yaşadığı evdə dəm qazından zəhərlənərək dünyasını dəyişib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
