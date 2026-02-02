İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”

    Gədəbəydə 12 yaşlı uşaq dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    • 02 fevral, 2026
    • 09:51
    Gədəbəydə 12 yaşlı uşaq dəm qazından boğularaq ölüb

    Gədəbəydə 12 yaşlı uşaq dəm qazından boğularaq ölüb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Arıxdam kəndində qeydə alınıb.

    Belə ki, kənd sakini 12 yaşlı S.Bayramov yaşadığı evdə dəm qazından zəhərlənərək dünyasını dəyişib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Гедабее 12-летний ребенок умер от отравления угарным газом

    Son xəbərlər

    10:20

    "Fitiya" siklonu nəticəsində Madaqaskarda 28 min nəfər zərər çəkib

    Digər ölkələr
    10:19

    İlham Əliyev Gənclər Günü münasibətilə Azərbaycan gənclərinə müraciət ünvanlayıb

    Daxili siyasət
    10:15

    Cəlilabadda qardaşı uşaqlarını öldürməyə cəhddə şübhəli bilinən əmi içkili olub - TƏFƏRRÜAT - YENİLƏNİB

    Hadisə
    10:10

    Xəstəliyə və ya xəsarətə görə xəstəlik vərəqələrinin tərtibatında dəyişiklik edilib

    Sağlamlıq
    10:09

    Azərbaycanda vergi-gömrük sahəsində güzəşt və azadolmalar təsnifləşdiriləcək

    Biznes
    10:08

    ABŞ-də qar fırtınası səbəbindən ölənlərin sayı 100-ə çatıb

    Digər ölkələr
    10:06

    AMB-nin baş direktoru: "⁠Bugünkü bank sistemi mümkün şoklara qarşı daha hazırlıqlıdır" - MÜSAHİBƏ

    Maliyyə
    10:05

    "Mançester Yunayted"in portuqaliyalı futbolçusu şəxsi rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    10:02

    Azərbaycanda gömrük sərhədindən güzəştli qaydada keçirilən malların siyahısı genişləndirilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti