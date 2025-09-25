İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Gecə klubunda soyğunçuluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    • 25 sentyabr, 2025
    • 17:23
    Gecə klubunda soyğunçuluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Bakının Səbail rayonunda yerləşən gecə klubunda soyğunçuluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bir qrup şəxs paytaxt ərazisində yerləşən ictimai iaşə obyektlərinin birində qonaq qismində olan 2 nəfəri kəsici-deşici alətlə hədələyərək onların 800 manatını ələ keçirib.

    Keçirilən tədbirlə soyğunçuluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş 37 yaşlı Emil Həsənov və 35 yaşlı Şəhriyar Məmmədov saxlanılıblar. Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, onlar arasında hesab ödəmək üstündə yaranan mübahisə sonradan talama yolu ilə pul vəsaitinin ələ keçirilməsi ilə nəticələnib.

    Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin soyğunçuluq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə saxlanılanlar barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Əməliyyat-istintaq tədbirləri davam etdirilir.

    Soyğunçuluq polis gecə klubu
    В Баку задержаны подозреваемые в разбое в ночном клубе

    Son xəbərlər

    18:46

    "Gənc Peşəkar Velosipedçilər" İctimai Birliyinin təqdimatı keçirilib

    Fərdi
    18:44
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti BMT Baş katibi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    18:40
    Foto

    İnklüziv sosial inkişaf və sosial təminat üzrə Alt İşçi qrupun növbəti iclası keçirilib

    Sosial müdafiə
    18:36

    Əli Əsədov Beynəlxalq Konkisürmə Birliyinin prezidenti ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    18:34

    Paşinyan və Lukaşenko münasibətlərindəki gərginliyə baxmayaraq əl sıxışıblar

    Region
    18:29

    BMT-də Bakı Təşəbbüs Qrupunun təşkilatçılığı ilə beynəlxalq konfrans təşkil olunub

    Xarici siyasət
    18:25
    Foto

    Bakıda 19 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI, YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    18:04

    Azərbaycan Çin şirkəti ilə bərpa olunan enerji sahəsinə sərmayə qoyuluşunu müzakirə edib

    Biznes
    18:01

    Norveçdə aeroport yaxınlığında PUA zərərsizləşdirilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti