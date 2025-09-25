В Баку задержаны подозреваемые в разбое в ночном клубе
Происшествия
- 25 сентября, 2025
- 17:52
В Сабаильском районе Баку задержаны двое мужчин, подозреваемых в ограблении посетителей ночного клуба.
Как сообщили Report в МВД, группа лиц угрожала двум посетителям заведения колюще-режущим предметом и забрала у них 800 манатов.
В результате оперативных мероприятий были задержаны ранее судимый 37-летний Эмиль Гасанов и 35-летний Шахрияр Мамедов. Выяснилось, что конфликт возник на почве оплаты счета, после чего перерос в противоправные действия.
По факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.
Следственные действия продолжаются.
Последние новости
18:54
В ООН организована международная конференция по инициативе БИГВнешняя политика
18:49
Фото
Президент Ильхам Алиев встретился с генсеком ООНВнешняя политика
18:48
США ввели санкции против финансировавших оружейные программы КНДРДругие страны
18:42
Али Асадов встретился с президентом Международного союза конькобежцевВнутренняя политика
18:34
Мерц предложил Украине кредит в €140 млрд за счет замороженных активов РФДругие страны
18:27
Лавров проводит встречу на полях ГА ООН с делегацией СирииВ регионе
18:27
Баку и Будапешт обсудят возможности сотрудничества статистических служб - ЭКСКЛЮЗИВФинансы
18:20
AYNA работает в усиленном режиме в связи с III Играми СНГИнфраструктура
18:16