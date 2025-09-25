Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    В Баку задержаны подозреваемые в разбое в ночном клубе

    Происшествия
    • 25 сентября, 2025
    • 17:52
    В Баку задержаны подозреваемые в разбое в ночном клубе

    В Сабаильском районе Баку задержаны двое мужчин, подозреваемых в ограблении посетителей ночного клуба.

    Как сообщили Report в МВД, группа лиц угрожала двум посетителям заведения колюще-режущим предметом и забрала у них 800 манатов.

    В результате оперативных мероприятий были задержаны ранее судимый 37-летний Эмиль Гасанов и 35-летний Шахрияр Мамедов. Выяснилось, что конфликт возник на почве оплаты счета, после чего перерос в противоправные действия.

    По факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

    Следственные действия продолжаются.

    разбой ночной клуб Баку
    Gecə klubunda soyğunçuluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Последние новости

    18:54

    В ООН организована международная конференция по инициативе БИГ

    Внешняя политика
    18:49
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился с генсеком ООН

    Внешняя политика
    18:48

    США ввели санкции против финансировавших оружейные программы КНДР

    Другие страны
    18:42

    Али Асадов встретился с президентом Международного союза конькобежцев

    Внутренняя политика
    18:34

    Мерц предложил Украине кредит в €140 млрд за счет замороженных активов РФ

    Другие страны
    18:27

    Лавров проводит встречу на полях ГА ООН с делегацией Сирии

    В регионе
    18:27

    Баку и Будапешт обсудят возможности сотрудничества статистических служб - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    18:20

    AYNA работает в усиленном режиме в связи с III Играми СНГ

    Инфраструктура
    18:16

    Азербайджан и PowerChina обсудили инвестиции в проекты возобновляемой энергетики

    Бизнес
    Лента новостей