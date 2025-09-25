В Баку задержаны подозреваемые в разбое в ночном клубе

В Сабаильском районе Баку задержаны двое мужчин, подозреваемых в ограблении посетителей ночного клуба.

Как сообщили Report в МВД, группа лиц угрожала двум посетителям заведения колюще-режущим предметом и забрала у них 800 манатов.

В результате оперативных мероприятий были задержаны ранее судимый 37-летний Эмиль Гасанов и 35-летний Шахрияр Мамедов. Выяснилось, что конфликт возник на почве оплаты счета, после чего перерос в противоправные действия.

По факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные действия продолжаются.