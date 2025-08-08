Haqqımızda

Ermənistan silahlı qüvvələrinin əsirliyində olmuş azərbaycanlı: Sərxoş olub, narkotik maddələr qəbul edib bizə işgəncə verirdilər

Ermənistan silahlı qüvvələrinin əsirliyində olmuş azərbaycanlı: Sərxoş olub, narkotik maddələr qəbul edib bizə işgəncə verirdilər Avqustun 8-də Bakı Hərbi Məhkəməsində məhkəmə prosesində ifadə verən zərərçəkmiş şəxs İdris Mirzəyev 1994-cü ilin aprel ayında Tərtər rayonunda Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən əsir götürüldüyünü bildirib.
Hadisə
8 avqust 2025 14:07
Ermənistan silahlı qüvvələrinin əsirliyində olmuş azərbaycanlı: Sərxoş olub, narkotik maddələr qəbul edib bizə işgəncə verirdilər

Avqustun 8-də Bakı Hərbi Məhkəməsində məhkəmə prosesində ifadə verən zərərçəkmiş şəxs İdris Mirzəyev 1994-cü ilin aprel ayında Tərtər rayonunda Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən əsir götürüldüyünü bildirib.

"Report" xəbər verir ki, İdris Mirzəyev əsirlik zamanı Şuşa həbsxanasında, Ağdərədə, Xankəndidə saxlanıldığını deyib. Azərbaycanın həmin vaxt Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altında olan Ağbulaq kəndində (Xocavənd rayonu – red.) donuz və toyuq fermaları tikintisi işlərinə məcburi şəkildə cəlb olunub. Əsirlik zamanı döyülüb, işgəncələrə məruz qalıb, cümlədən başında butulka sındırılıb. Aldığı xəsarətlər nəticəsində onurğa sütunu zədələnib, bu səbəbdən axsayır.

“Sərxoş olub, narkotik maddələr qəbul edib bizə işgəncə verirdilər”, - deyə o bildirib.

Həbib Əliyev 1992-ci ildə Laçında həqiqi hərbi xidmətdə olarkən, döyüşlər zamanı yaralanması nəticəsində əsir götürüldüyünü söyləyib. Yaralı vəziyyətdə döyülüb, işgəncələrə məruz qalıb. Əsir əsgər yoldaşı gözləri qarşısında yandırılıb. Həbib Əliyev əsirliyinin 1 il 8 ayını zirzəmidə saxlanılıb. 1995-ci il mayın 8-də əsirlikdən azad olunub.

Qeyd edək ki, Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, o cümlədən təcavüzkar müharibənin hazırlanması və aparılması, soyqırımı, müharibə qanunlarını və qaydalarını pozma, habelə terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə, hakimiyyəti zorla ələ keçirmə, onu zorla saxlama və digər çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən Ermənistan Respublikasının vətəndaşlarının məhkəməsi davam etdirilir.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Находившийся в армянском плену азербайджанец: Они напивались, принимали наркотики и пытали нас

Ən çox oxunan xəbərlər

Xalq artisti Arif Babayev I Fəxri xiyabanda dəfn olunub - YENİLƏNİB-2 - VİDEO
FotoXalq artisti Arif Babayev I Fəxri xiyabanda dəfn olunub - YENİLƏNİB-2 - VİDEO
1 avqust 2025 14:31
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
Üç rayon xəstəxanasına yeni direktorlar təyin edilib
Üç rayon xəstəxanasına yeni direktorlar təyin edilib
1 avqust 2025 15:12
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
6 avqust 2025 17:07
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkətlər edən şəxs həbs edilib
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkətlər edən şəxs həbs edilib
2 avqust 2025 18:17
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
6 avqust 2025 12:25
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkət edən şəxs polis tərəfindən saxlanılıb
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkət edən şəxs polis tərəfindən saxlanılıb
2 avqust 2025 17:12
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
4 avqust 2025 15:21
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
4 avqust 2025 11:49

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi