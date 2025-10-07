DYP Şabranda baş verən ağır yol qəzasının görüntülərini yayıb - VİDEO
Hadisə
- 07 oktyabr, 2025
- 11:06
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi ötən gün Şabranda baş verən ağır qəzanın görüntülərini yayıb.
Bu barədə "Report"a Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Bakı–Quba avtomobil yolunun 136-cı kilometrliyində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
İlkin ehtimala əsasən, yüksək sürətlə idarə olunan "Mercedes" markalı avtomobilin sürücüsü manevr qaydasını pozaraq idarəetməni itirib, nəticədə nəqliyyat vasitəsi yoldan çıxaraq ağaclara çırpılıb.
Hadisə nəticəsində avtomobilin sürücüsü hadisə yerində dünyasını dəyişib, sərnişin isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
12:06
Bankçılıqda yeni dövr: bütün hesab məlumatları eyni tətbiqdə!Maliyyə
12:04
Sabah bəzi yerlərdə çiskin olacaq - PROQNOZEkologiya
12:02
Azərbaycan Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransına ev sahibliyi edəcəkXarici siyasət
12:02
TDT-nin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında bir sıra sənədlər təsdiqlənibDaxili siyasət
12:02
QDİƏT PA-nın Sosial və Humanitar Siyasət Komitəsinin növbəti iclası Albaniyada keçiriləcəkMilli Məclis
12:01
Azərbaycan TDT Katibliyinin hesabına əlavə 2 milyon dollar köçürübXarici siyasət
12:01
Ukraynalı deputat: Müharibə dayandırılmasa, süni intellekt insana güc gələcəkXarici siyasət
12:00
Hikmət Hacıyev: Türk dünyası qlobal güc mərkəzinə çevrilməkdədirXarici siyasət
11:55