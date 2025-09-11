İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Azərbaycan sərhədini keçən İran vətəndaşları saxlanılıb

    Hadisə
    • 11 sentyabr, 2025
    • 09:24
    Azərbaycan sərhədini keçən İran vətəndaşları saxlanılıb

    Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının "Lənkəran" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisindən Azərbaycana keçən İran vətəndaşları saxlanılıb. 

    Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib. 

    Bildirilib ki, dağlıq və sıx meşəlik hissəsində istiqaməti itirərək İrandan Azərbaycana keçən İran vətəndaşları – 2002-ci il təvəllüdlü Sadeq Necat Muhammed Reza Ruhullah və 2000-ci il təvəllüdlü Sadeq Necat Əmirhüseyn Ruhullah sərhədçilər tərəfindən saxlanılıb

    Araşdırma aparıldıqdan sonra qeyd olunan şəxslər rəsmi qaydada qarşı tərəfə təhvil verilib.

    Dövlət Sərhəd Xidməti sərhəd pozuntusu İran vətəndaşları
    Сотрудники ГПС задержали нарушителей границы из Ирана

